¿Fiat Toro Full o Toyota Hilux intermedia?

Desde que el nuevo Fiat Toro se puso a la venta bajo el plan Fiat Toro, se generó todo un revuelo en el segmento de las pick ups medianas. Es que si bien la camioneta compacta de Fiat no rivaliza directamente con ninguna de las exponentes de dicho segmento (Toyota Hilux, Volkswagen Amarok, Ford Ranger, Nissan NP 300 Frontier, Chevrolet S-10, entre las principales), la cuestión de que su versión tope de gama (Volcano 4×4 con caja automática de 9 marchas) se ubique en las concesionarias $533.000, la deja “a tiro”de las versiones intermedias nada menos que de una Toyota Hilux.

Si bien estamos hablando de la versión de la Fiat Toro que es realmente completa y trae todo lo que uno se pueda imaginar, no deja de ser un modelo debutante y que por más alto nivel de equipamiento que disponga, no tiene el aval ni la trayectoria de la japonesa.

Más allá de las claras diferencias entre unas y otras, Motriz las enfrenta en el siguiente informe para que puedas tener un claro panorama si la idea ya es desembolsar más de $500 mil por una pick up.

Versiones y precios

La idea de confrontar estos dos exponentes surge principalmente de los precios que consultamos en las concesionarias y es por ello que vamos a empezar por este aspecto. Tomando como referencia entonces la Toro Vulcano 4×4 con su inédita caja automática de 9, se podría acceder a la Hilux DX 4×4 con doble cabina. Es la versión más cercana en cuanto a precio. En ambos modelos, se pueden sumar opcionales.

Por ejemplo una Toro con todos los “accesorios Mopar” que ofrece, se iría a $590.000.

Motores, caja y transmisión

La combinación que propone la Toro con su motor Multijet 1.9 y su caja automática de 9, es difícil de superar. Se trata de uno de los mejores aciertos de la marca y que, de hecho, se espera que se repita en el Jeep Renegade (se equipa ahora con el motor 1.8 E-Torque naftero con caja manual de 5), para que el modelo pegue un batacazo en las ventas.

El propulsor que empuja a esta versión de la Hilux es nuevo: Un 2.4 turbo diésel de 150 CV que reemplazo al 2.5 de 120 CV. No se trata del motor más potente de Toyota ,ya que las versiones más equipadas se ofrecen con el 2.8 turbo diésel de 170 CV.

Dimensiones, por fuera

Como dijimos, la Toro y la Hilux no son rivales directas, y esto puntualmente se debe a que difieren en sus dimensiones. La Toro es mucho más compacta, pero hay un dato más que interesante en el que vuelve a cruzarse con la Hilux, y tiene que ver con su capacidad de carga.

Comenzamos por el exterior. La Toro mide casi 10 cm menos de largo, es casi igual en altura y es 8 cm más baja que la japonesa. La distancia entre ejes es de 9 cm de diferencia. Donde si hay se notan bien distintas es en el peso, con más de 1.000 kilos para la Hilux.

En cuanto a la capacidad de carga, aquí aparece el dato más llamativo e importante para quienes piensan en el vehículo para el trabajo, ya que ambos modelos cuentan con la misma capacidad, de 1000 kilos. Es decir, la Toro, aún con sus dimensiones más compactas, puede transportar lo mismo que una Hilux (aunque no es así en volumen).

En tamaño, la diferencia es de aproximadamente 20 centímetros “por donde se la mire”.

Estética y accesorios

Si bien aún circulan pocas Toro por la ciudad, su estética es uno de los aspectos que todos coinciden en que es uno de sus puntos más seductores. Es realmente llamativa y proporcionada. Hay una gran diferencia entre la versión Vulcano y el resto de la gama.

Lo mismo sucede con la Hilux, la cual en su versión Dx no luce tan vistosa como las SRV y SRX, que vienen con accesorios y cromados que realzan a la pick up de Toyota. Aquí un leve repaso por sus diferencias estéticas.

Interior y confort

En este aspecto, la balanza se inclina a favor de la Toro, la cual ofrece un amplio abanico de soluciones, aventajando a la Hilux DX. Se trata de uno de los fundamentos fuertes en lo que se puede basar la elección de compra de la pick up de Fiat, sobre la de Toyota, siempre pensando en los precios (la SRV o SRX son más equipadas pero se incrementa su valor más de $150.000). Aquí el listado con sus principales diferencias.

Seguridad

Otro de los pilares fuertes de la Toro, es su equipamiento de seguridad. Ofrece prácticamente todo lo que debería ofrecer una verdadera pick up. En el caso de esta versión de Hilux, no se queda atrás con lo que ofrece, considerando que se trata de una versión intermedia y no la tope de gama.

Para tener en cuenta

Sabemos que, muy probablemente, el comprador de una Toro Full no es el mismo que el que busca una Hilux DX. Sin embargo, a la hora de elegir un modelo, son muchos los que se cuestionan cuál conviene más. Por la corta diferencia de precio, además de la garantía y experiencia en pick ups, muchos eligen una Toyota aunque tengan que resignar equipamiento. Además, la marca es un cheque al portador y nunca pierde valor de reventa.

En el caso de la Toro, está desembarcando en un nuevo segmento y está en período de prueba. Sin embargo, este modelo tomó mucho de Jeep (con quien la marca integra el grupo FCA) y eso le dio un gran valor a esta nueva pick up.