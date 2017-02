Estructura de una web multiidioma pensando en posicionamiento SEO

Para las grandes empresas o para aquellas en las que la internacionalización forma parte de su negocio, el desarrollo web tiene una complicación añadida respecto al resto de sitios corporativos, el carácter multiidioma, es decir, presentar un entorno online en diferentes idiomas. Independientemente de la estrategia comercial, que puede recomendar más o menos cambios en la presentación de cada site, el posicionamiento web SEO también puede influenciar en la decisión final de cómo desarrollar esta estrategia. Tenemos varias opciones.

Un dominio por idioma

La estrategia más recomendable es la de crear un dominio para cada idioma, dejando la extensión .com para la matriz de la empresa y derivando el resto de dominios a la extensión nacional en cada caso (.es, .mx, .co.uk). Con esta estrategia es posible dirigir cada diseño web SEO de forma diferenciada a un idioma distinto. Si además alojamos en distintos sitios cada dominio, preferiblemente en servidores nacionales del país donde queremos posicionarnos, mucho mejor.

Un subdominio por idioma

El coste y la complejidad de la estrategia anterior plantean en muchos casos la opción de escoger subdominios para este tipo de desarrollos. Con esta opción podemos alojar dentro del mismo servidor todos los subdominios y crear un desarrollo independiente para cada uno de ellos. En posicionamiento SEO general, el dominio original, teóricamente el .com, será el que mayor beneficio obtenga de esta estrategia. El resto de subdominios partirán con la desventaja de no tener tanta autoridad y de verse forzados a potenciar una estrategia de branding, que ayude a identificar la marca en cada país con el subdominio correspondiente. Esta estrategia, sin embargo, es la más recomendable cuando el carácter multiidioma es opcional o no supone una diferencia de rentabilidad de negocio, de forma que se ofrece como valor añadido, pero no como sector de inversión de la empresa.

Una carpeta por idioma

A nivel de desarrollo web, la creación de carpetas es la más sencilla de realizar para cada uno de los idiomas en los que va a ofrecerse la web. Cada carpeta alojará un idioma diferente, lo que sin duda reforzará la presencia del dominio principal. La mayor desventaja en esta estrategia es la de minimizar a niveles secundarios o incluso terciarios cada uno de los otros idiomas, pues estructuralmente estarán de forma interna en carpetas que parten del raíz. Como ventajas el desarrollo web es más rápido y económico, así como también dispone de un mantenimiento mucho más sencillo.

Tag: marketing digital en argentina