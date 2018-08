Puestos de trabajo en un aeropuerto

Debido al apogeo del turismo y el incesante incremento de vuelos, cada vez existen más empleo para trabajar en un aeropuerto. Pero… ¿cuáles son los puestos más demandados?

El campo aeronáutico ofreciendo grandes ocasiones laborales debido a la pluralidad de puestos que oferta, desde dependientes o bien cajeros hasta personal de seguridad, administrativos, etcétera Probablemente creerás que los requisitos para trabajar en un aeropuerto son muy difíciles (saber idiomas, buena imagen, gran experiencia…), ¡mas no todos y cada uno de los puestos son de esta forma!

Nuestro Departamento de Orientación Laboral ha estudiado cuáles son los puestos relacionados con el planeta aeronáutico que más salidas laborales tienen, si bien debido a la relevancia sus funciones es precisa una capacitación concreta que vas a poder conseguir en escuelas homologadas por Aviación Civil y el Ministerio de Promuevo. Ciertos de estos cursos ofrecen la posibilidad de prácticas retribuidas, e inclusive incluyen preparación de inglés experto en el ámbito aeronáutico, con lo que tu capacitación quedaría completa en poquitos meses.

Estos son los puestos más demandados para trabajar en un aeropuerto:

Técnico Administrativo: estos técnicos se hacen cargo de efectuar informes, preparar documentación, atender a clientes del servicio y efectuar trabajos de administración. Para poder efectuar un curso de TA precisas tener un nivel de estudios mínimo de Formación Profesional II, Bachiller, BUP o bien afín. Estos técnicos se dedican a la administración y administración, facturación, check in, embarques y al campo administrativo de las aerolíneas normalmente.

Despachador de Vuelos: se hace cargo de la supervisión y control de todo lo preciso a fin de que el vuelo se dé bien. No se precisa experiencia mínima para cursar la capacitación ni requisitos anteriores.

Técnico de Operaciones Aeroportuarias (TOA): para este curso sí precisas estar diplomado, si bien en muchos aeropuertos solo te demanden tener por lo menos la ESO o bien título afín. Debes tener inglés y de España, más de dieciocho años, disfrutar de buena salud tanto física como mental y una buena presencia física. Esto no quiere decir que debas ser modelo, sino que no tengas tatuajes ni piercings, debes dar una imagen adecuada.

Agente de Servicios Aeroportuarios: se hace cargo de realizar informes, atienden las peticiones de los clientes del servicio, trabajan con diferentes bases de datos, se hacen cargo de la atención telefónica, el archivado de la documentación, mecanografía, ofimática, etcétera Para efectuar esta capacitación precisas tener el Graduado Escolar.

Ayudar de Tierra: son los responsables de registrar a los pasajeros y a su equipaje para los vuelos. Su trabajo acostumbra a centrarse en trabajar en mostradores, con la facturación, atención al usuario y emisión del número de asiento. Sus horarios son rotativos, se precisan habilidades de TI, permiso de conducción, habilidades con los números y también idiomas (inglés, francés y alemán eminentemente).

Azafata/Auxiliar de Vuelo o bien Tripulante de Cabina de Pasajeros (TCP): debes tener la mayor parte de edad y una altura mínima, esta depende de cada aerolínea mas la media está en uno con cincuenta y siete para las mujeres y uno con sesenta y ocho para los hombres. Debes efectuar un reconocimiento médico que garantice un buen estado de salud (es un examen concreto del campo aeronáutico), tener buen nivel de inglés y de España por lo menos, una buena presencia física (sin tatuajes ni piercings) y conocimientos básicos de natación (te los incluyen en la capacitación). Generalmente, para estos puestos las compañías acostumbran a ser bastante exigentes, con lo que debes tener buenísima preparación.

Si cumples estos fáciles requisitos y te agradaría ser parte de un campo que te podría asegurar un empleo en poquitos meses tras una capacitación autorizada, prosigue los pasos de los más de tres mil ochocientos pupilos que trabajan en aeropuertos de todo el planeta. Para acceder a los puestos más demandados de la actualidad, en la Escuela Superior Aeronáutica, ubicada en la calle Valores de la villa de Madrid, te ofrecemos:

Curso Tripulante de Cabina de Pasajeros TCP, con el que conseguirás la licencia TCP válida para trabajar en cualquier aerolínea como Ayudar de Vuelo;

Curso Técnico de Operaciones Aeroportuarias TOA, en el que te formaremos a fin de que puedas optar a un puesto en el lado tierra de un aeropuerto.

