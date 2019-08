5 consejos que te ayudarán a motivarte para aprender inglés

El aprendizaje del inglés no es una cosa que se logre de un día para otro. Cada persona tiene su ritmo de aprendizaje, en dependencia del tiempo que cada uno de ellos pueda dedicarle y de las habilidades lingüísticas de cada estudiante. Si bien todo el planeta puede, la verdad es que coger un nivel que te deje defenderte en inglés puede llevarte meses e inclusive años, y no es bastante difícil perder la motivación tarde que temprano. De ahí que el día de hoy te traemos 5 fáciles trucos para motivarte en tu aprendizaje del inglés.

1. Organízate

Si te puedes permitir apuntarte a clases, fantástico; un maestro o bien maestra se ocupará de organizar tu tiempo por ti. Mas si ese no es tu caso, la primera cosa que debes hacer para no desmotivarte es organizarte. ¿De qué manera? Lo mejor es que reserves unos minutos todas y cada una de las semanas para planear cuánto tiempo vas a dedicarle a una certificacion de curso de ingles, qué aprenderás día a día y de qué manera vas a hacerlo. Apúntalo todo en tu tablón, en tu agenda, en tu calendario del móvil o bien donde más simple te resulte. ¡Ah! Y deja un tiempo día a día solo para revisar lo que has aprendido. El repaso es la parte más esencial en el aprendizaje del inglés, simplemente por el hecho de que, o bien tienes memoria fotográfica, o bien no se te quedarán las cosas a la primera.

dos. No le eches más horas de la cuenta

Con el inglés, como con tantas otras cosas, menos es más. Es interminablemente más efectivo dedicarle un rato diario, pongamos unos veinte minutos, que pegarte el atracón de estudiar 5 horas seguidas. Básicamente pues, si haces eso, al día después vas a estar para el arrastre, no recordarás la mitad de lo que hayas estudiado y desearás olvidarte de los examenes de ingles por siempre. ¿Puede haber algo más desmotivador que eso? ¡Puesto que pocas cosas, la verdad! Márcate un propósito diario viable y comprométete a cumplirlo todos y cada uno de los días. No hay una forma mejor de lograrlo.

tres. Ponte metas realistas: la regla del tres

Es mejor aprender 3 estructuras o bien expresiones al día, y machacarlas hasta el momento en que se te queden grabadas, que procurar englobar una lista muy larga de léxico en un día; eso solo te servirá para estresarte. De ahí que te invitamos a que prosigas la regla del 3: aprende y machaca 3 expresiones al día, o bien 3 palabras, o bien 3 estructuras gramaticales, mas no más. Siempre y en todo momento 3. Vas a ver de qué forma con el tiempo es mucho más efectivo.

cuatro. No te autoengañes: tienes tiempo

Es verdad que no todo el planeta le puede dedicar exactamente el mismo tiempo a aprender inglés, mas todos tenemos tiempo. Tú asimismo, si bien no lo creas. Aprovecha cualquier momento. La clave se encuentra en introducir esos veinte minutos de los que charlábamos ya antes en tu día a día: repasa mentalmente lo que aprendiste el día precedente solamente abrir los ojos por la mañana, ponte uno de nuestros programas de radio cuando vayas en camino al trabajo, cambia la configuración de tu móvil a inglés y practica toda vez que lo cojas, escribe tus whatsapps en inglés, ve o bien escucha algo que te guste en inglés ya antes de irte a dormir, ¡e inclusive practica en voz alta lo que has aprendido mientras que te duchas! Cualquier instante vale.

cinco. Disfrútalo

Esta es, para nosotros, la parte más importante: pasarlo bien mientras que aprendes. Es de cajón. Si dejas de ver el inglés como una obligación y lo transformas en algo que te guste, te va a ser considerablemente más bastante difícil desmotivarte. ¿Te agrada la cocina? Mira recetas en inglés. ¿Te agradan las series y las películas? Vételas en inglés. ¿Te agradan los juegos? Juega en inglés. ¿Te agrada conocer gente? Habla con todos y cada uno de los angloparlantes que te halles. Todos nuestros cursos, materiales, programas de radio, etcétera, están enfocados desde determinado punto de vista entretenido y entretenido, simplemente pues sabemos que es la única forma de hacer que la gente conecte con el inglés, se divierta aprendiéndolo y no lo deje por imposible.

Resumiendo…

Planifícate, no te pegues atracones de inglés, aprende un poco día a día, aprovecha cualquier rato libre para darle caña a tu inglés, y sobre todo, ¡pásalo bien mientras que lo haces! Si lees esto, ya has dado el paso inicial para ponerte a saco, con lo que vas por el buen camino. Ahora recuerda que todo el planeta puede lograrlo, (sí, asimismo) no te estreses, y keep up the good work!