Las Carreras en Marketing Digital más Demandadas del 2021

La comunicación empresarial está cambiando y con ella surge la necesidad de nuevas profesiones especializadas en marketing digital en un área.

Las marcas enfocan sus estrategias clave online para no perder oportunidades de crecimiento, por eso son cada vez más exigentes perfiles con conocimientos muy específicos.

¿Quieres saber qué profesiones serán más demandadas en marketing digital para el 2021? ¡Sigue leyendo!

Profesiones Online con Mayor Demanda en Marketing Digital

Director de mercados emergentes

Este perfil tiene más demanda que nunca. El salario de un profesional en Growth Marketing puede variar desde los 45.000 dólares anuales hasta los 60.000.

Las empresas de hoy tienen la necesidad de un perfil que pueda funcionar para construir estrategias de marketing sostenibles, rentables, escalables, replicables y de largo plazo dirigidas al crecimiento empresarial a través de medidas de marketing digital.

Marketing de eSports

Los eSports han entrado en la industria y se han consolidado como uno de los sectores con mayor capacidad de compromiso y condiciones de transformación en este momento gracias al storytelling que se basa en una estrategia de éxito.

Los responsables de generar toda esta narrativa son profesionales del marketing deportivo, perfiles muy cotizados en el deporte online y todos los subproductos asociados.

Por lo tanto, la especialización en deportes en las profesiones del marketing digital es uno de los puntos de venta más rentables a largo plazo.

Gestionar eventos, influencers, grandes comunidades o estrategias de patrocinio es el conocimiento básico que todo eSports Marketing debe tener.

Gerente de Proyectos Digitales

Cuando hablamos de un Digital Project Manager, nos referimos al perfil profesional que se encarga de implementar todo el proceso de digitalización de la empresa.

¿Nunca has escuchado lo que dicen de que si no estás en las redes, no existes?

Este es uno de los perfiles más cotizados en las empresas donde la presencia digital aún es escasa y quieren renovarse como ventaja competitiva.

Este tipo de perfiles son importantes en un departamento de marketing innovador, y que requiere una coordinación rápida y eficaz.

Marketing de influencers

Otra de las profesiones modernas del marketing digital es ser influencer o interactuar con influencers. Las estrategias con influencers son una de las más rentables para las empresas digitales de hoy. La implementación de este tipo de promoción aumenta el alcance y la fidelización de la marca.

A la hora de comercializar, es importante saber implementar estrategias con este nuevo perfil. Ser un influencer puede parecer simple, pero convertirse en uno requiere estrategias de marketing por parte de especialistas.

Especialista en Inbound Marketing

El inbound marketing está directamente relacionado con la profesión de Digital Manager, y en ocasiones sus tareas pueden incluso ser las mismas o muy similares.

En la actualidad, el inbound marketing se ha vuelto imprescindible para implementar medidas menos intrusivas que el marketing convencional para conseguir más visitas y/o ventas a través de los distintos canales digitales.

Para ello, los profesionales del Inbound Marketing recurren al SEO, la analítica web, la captura de leads y sobre todo la generación de contenido para posicionarse en los resultados de búsqueda y aumentar la autoridad de un sitio web.

El profesional del inbound marketing es importante por tener conocimientos de publicidad online, pero la última actualización de este perfil son sus conocimientos en ventas y procesos automatizados.

Administrador de redes sociales

Un Social Media Manager se encarga de crear, introducir y liderar la estrategia de una empresa en las redes sociales, además de dar forma a su presencia en las redes sociales.

Es el responsable de dar a estas redes sociales un enfoque social y estratégico. Prepara y planifica la estrategia de acción de la red que luego será implementada por el Community Manager.

En otras palabras, un Social Media Manager crea un plan de redes sociales que debe estar estrechamente vinculado a los objetivos de la marca.

Dentro de las Redes Sociales, una de las profesiones del marketing online por excelencia es el Community Manager. Las empresas necesitan cada vez más afrontar crisis de reputación y creatividad para mantener la narrativa transmedia.

Por tanto, se requerirán cada vez más perfiles profesionales que sepan ejecutar estrategias significativas y aportar beneficios cualitativos y cuantitativos a la empresa.

Especialista en SEO

Los especialistas en SEO son profesionales del marketing que tienen una de las funciones más delicadas, ya que de su trabajo depende el número de visitas y ventas, así como la reputación de la empresa u organización.

Por tanto, para trabajar como SEO es fundamental tener una visión global del proyecto y una alta capacidad de gestión.

Actualmente es una de las figuras más consolidadas en cualquier departamento de marketing, sin embargo, la actualización y la formación básica son fundamentales para capacitarse para un trabajo de calidad.

Gerente de CRM Social

CRM es el sistema que te permite gestionar todo lo que tiene que ver con la relación con los clientes, como historial de ventas, tendencias, recordatorios, etc. desde el mismo lugar.

La función principal de un Social CRM Manager es gestionar toda la información previa teniendo en cuenta las oportunidades que ofrece Internet.

Además, debes analizar todos los parámetros del cliente y gestionar la comunicación con ellos en un contexto digital y trabajando en conjunto con el Community Manager y el departamento de Marketing y Ventas. Es uno de los perfiles más cotizados en la actualidad.

Gerente de RTB

«RTB» son las siglas de Real Time Bidding. Este es el sistema de licitación en vivo que utilizan las redes sociales y los motores de búsqueda para determinar el precio de las impresiones de anuncios y otros formatos.

Por tanto, el gestor de RTB se encarga de optimizar el capital destinado a las campañas SEM. Podemos decir que es como un «broker de publicidad».

En ocasiones este trabajo lo realiza el especialista en SEM, pero en las grandes empresas y agencias de comunicación pueden estar a la vanguardia a la hora de diseñar campañas optimizadas, donde se realizará SEM todos los días.

Administrador de tráfico

El Traffic Manager es un analista que se encarga de evaluar las tendencias en el tráfico recibido y sugiere diferentes estrategias en torno a estas tendencias. Es el responsable de promover y lograr los objetivos marcados, ya sea con aumento de ventas, visitas, interacciones, entre otros.

Este perfil será uno de los más destacados en 2021, ¿por qué? Su conocimiento le permite convertirse en un buen jefe de departamento gracias a la coordinación de todos los perfiles hacia un objetivo específico.

Top de salarios en marketing digital en 2021

Director Digital

En las profesiones del marketing digital, es uno de los perfiles que tiene mayor salario. Para conseguir este puesto se requieren unos 8 años de experiencia y el salario anual se sitúa entre 65 mil y 140 mil dólares.

Director Programático

Este puesto requiere 5 años de experiencia y el salario varía entre 50 y 70 mil dólares anuales.

Director de cuentas digitales

Para poder trabajar en este puesto se requieren de 3 a 6 años de experiencia y el salario oscila entre los 40.000 y los 60.000 dólares anuales.

Director de comercio electrónico

Es necesario tener 8 años de experiencia y puedes recibir un salario de 80.000 dólares anuales.

Gerente Digital

Para poder desempeñarse en este puesto se requiere una experiencia mínima de 3 años y el salario anual se sitúa entre 50 y 60 mil dólares.

Gerente de programación

La experiencia requerida es de entre 3 y 5 años y el salario anual se equilibra entre 40 y 55 mil dólares.

Gerente de comercio electrónico

Para ejercer estas profesiones del marketing digital, la experiencia requerida es de 3 a 6 años y el salario anual ofrecido es de entre 50 y 65 mil dólares.

Administrador de redes sociales

Este puesto requiere al menos 5 años de experiencia y el salario anual está entre 40 y 50 mil dólares.

Administrador de contenido

Experiencia mínima de 3 años y salario anual de unos 30 mil dólares.