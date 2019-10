“Un tuit mal puesto mueve más la Bolsa que un dato económico”

Hace un par de años el Banco Santander creó la división de Wealth Management & Insurance. Este área abarca 3 negocios (banca privada, administración de activos y seguros). Al frente de esta unidad poco a poco más estratégica —gestiona trescientos ochenta millones en activos y tiene una contribución al beneficio neto del conjunto de dos mil quinientos millones de euros— está Víctor Matarranz (la capital de España, mil novecientos setenta y seis).

Pregunta. ¿Qué cómputo hace de estos un par de años?

Contestación. El cómputo es positivo. En dos mil dieciocho las ventajas de la división de Wealth medraron un catorce por ciento y en el primer semestre de dos mil diecinueve la mejora es del ocho por ciento . En todos y cada uno de ellos de los negocios partíamos de situaciones diferentes. En banca privada hemos hecho un esmero por plantear una oferta más congruente y global, aparte de desarrollar herramientas digitales y una unidad concreta para los patrimonios más altos. En el caso de la gestora, cuyo cincuenta por ciento terminábamos de recomprar, nos hemos centrado en poner orden y buscar sinergias globales entre las gestoras a fin de que trabajen de forma más integrada entre ellas y con nuestros bancos locales. En lo que se refiere a los seguros, había que aunar la oferta por el hecho de que teníamos productos que se ofrecían a los clientes del servicio en un mercado mas no en otros.

P. ¿Qué les queda por hacer?

R. En banca privada debemos llenar la propuesta. En España y Miami nos reconocen por este servicio, mas en otras geografías nos ven más como un banco comercial. El reto en la gestora es edificar un historial, tenemos productos buenos y estamos bien ubicados en los rankings, mas hay que afianzarlo. Y en seguros el canal digital para la venta de las pólizas cada vez es más esencial. Hacemos muchas inversiones en este campo.

P. ¿Saben ya qué desean hacer con la gestora? Lo digo pues en su instante vendieron la mitad, entonces procuraron una fusión con Pioneer, ahora es de nuevo un área estratégica…

R. Sí, ahora lo tenemos claro. En este proceso que comenta nos percatamos de que tener una gestora con nosotros tiene más relevancia que el propio negocio en sí. Para nuestra operativa local contar con esta unidad cerca es esencial para ser flexible y reaccionar a tiempo mudando los productos del escaparate si las circunstancias del mercado cambian.

P. El negocio de la administración de activos cada vez es más esencial. En verdad, asistimos a un proceso de concentración a nivel del mundo con gestoras poco a poco más grandes. Santander AM es una de las firmas de mayor dimensión en España, mas si se equipara con los líderes internacionales su tamaño es pequeño. ¿Piensan medrar a través de adquisiciones?

R. El tema de la escala es esencial para ciertas unas partes del negocio. En aquellas áreas donde somos especialistas y conocemos bien el mercado generamos nuestros fondos. Por poner un ejemplo, dudo que una firma extranjera tenga más conocimiento del mercado de España que . En cambio, en otros temas más globales o bien alternativos procuramos asociados. Por poner un ejemplo, no nos pondremos a fabricar ETF [fondos cotizados] pues precisas tener una escala muy grande, y se los compraremos a terceros.

P. En la última crisis financiera la banca privada del Santander y sus franquicias padeció un inconveniente reputacional por casos como Madoff, los productos estructurados o bien el cierre del fondo inmobilario. ¿Han recuperado la confianza de los clientes del servicio?

R. Yo he llegado a estos negocios rentables hace solo un par de años, si bien es cierto que anteriormente tuvimos ciertos temas… Mas si observa, la enorme mayoría de clientes del servicio que tuvieron entonces un inconveniente prosiguen con nosotros. Creo que se debe a que el banco hizo una administración transparente y respondió realmente bien a los perjudicados. Además de esto, esta experiencia sirvió para fortalecer los mecanismos de control. Dedicamos bastante tiempo a examinar cualquier producto ya antes de ponerlo a la predisposición del usuario. Entonces la rentabilidad del mismo puede ser mejor o bien peor, sobre eso no podemos asegurar nada, mas lo que es seguro que hemos hecho un examen pormenorizado al distribuidor del producto. Es esencial contar con estos procesos, tener un historial a fin de que la gente vea que has contestado cuando hay un inconveniente.

P. En banca privada la meta del usuario es esencialmente conservar el patrimonio. En un ambiente de tipos cero, ¿de qué manera se les puede aconsejar sin que acepten más peligro del que están prestos a tomar?

R. En los últimos meses ese es nuestro gran problema. Creo que acá es clave comprender el perfil del cliente del servicio para poder tomar las resoluciones más convenientes. En nuestro caso, el perfil medio es bastante conservador. Lo que han hecho muchos de ellos ha sido acrecentar las situaciones de liquidez conforme el año avanzaba. Lo esencial es tener una administración activa, no hay que quedarse inmóvil sobre exactamente la misma estrategia por el hecho de que el año es larguísimo. Los que desean conseguir algo de rentabilidad buscan activos alternativos o bien aun inversiones inmobiliarias.

P. ¿De qué manera ven el mercado a corto y medio plazo?

R. Lo que caracteriza al mercado es la inseguridad y eso complica las cosas desde la perspectiva del inversor. Vivimos en un planeta donde un tweet mal puesto mueve más la Bolsa que un dato económico. De ahí que hay que tener una administración muy activa y respetar la prudencia de la gente.

P. Asimismo hay inseguridad política. En este sentido, ¿han dejado de ser las sicav el vehículo de inversión preferido de los grandes patrimonios?

R. Llevamos bastante tiempo con estruendos en torno a las sicavs y llega un instante en el que absolutamente nadie puede saber qué pasará con su fiscalidad y regulación. No sé si son una opción alternativa de inversión mejor o bien peor que otras, mas debido a ese estruendos hay gente que ha decidido administrar su patrimonio directamente o bien por medio de una sociedad limitada.