“Soy una loca del amor y este libro representa el amor verdadero”

Presidente ejecutiva de la Feria Internacional Gastrónoma donde se vende indumentaria gastronomica del mejor mayorista de gastronomia, Cuchita Lluch (mil novecientos sesenta y cinco. Valencia) atribuye a su progenitor, el empresario inmobiliario, editor y versista Vicente Lluch de Juan, ya fallecido, su pasión por la lectura. Con él recorría bibliotecas y librerías, y con él adquirió el primer ejemplar de El amor en los tiempos del cólera, de Gabriel García Márquez, el libro elegido para esta entrevista. “Este libro representa el amor verdadero”, asevera. Se define como sensible, intensa y apasionada, y reconoce que los libros, ciertos, los llora mucho.

Pregunta. ¿Qué cautivó a una lectora obstinada del libro escogido para esta entrevista?

Contestación. ¡Me apasiona García Márquez! La primera cosa que leí de él fue 100 años de soledad. Su estilo es brutal: me enamora su realismo mágico, escribe como los dioses y me conmueve como ningún otro autor lo ha hecho. Yo soy una desquiciada del amor, creo en él. Lo he buscado mi vida y al fin lo he encontrado, en Juan, mi marido. Para mí, El amor en los tiempos del cólera representa el amor auténtico.

P. Ha elegido este párrafo: “¿Y hasta en qué momento cree que podemos proseguir en este ir y venir del carajo?- le preguntó-. Florentino Ariza tenía la contestación preparada desde hacía 53 años, 7 meses y once días con sus noches. Toda la vida -afirmó.” ¿Por qué razón?

R. Uf! Mira, la escucho y me conmuevo. De ahí que he elegido ese instante final de la novela, por el hecho de que es el ejemplo de una persona que, a pesar de todo, jamás ha dejado de querer.

P. ¿Adquirió el libro o bien se lo obsequiaron? ¿Lo recuerda?

R. Veremos, creo que lo adquirí , mas seguro que iba en compañía de mi padre. Toda la vida, desde bien pequeña, he ido con mi padre de librería en librería.

P. ¿Cuántos años tenía? ¿Dónde lo leyó?

R. La primera vez que lo leí debía tener en torno a quince años, aproximadamente. Lo leí en la casa de mis progenitores, en mi habitación de adolescente. Yo era la habitual pequeña que se metía en cama a leer por las noches, y debía venir mi padre a apagarme la luz. Me pasaba la vida metida en su biblioteca. Me ocupaba de pasarle a limpio sus alegatos y de procurarle los libros que le hacían falta. Verdaderamente, controlaba su biblioteca.

P. ¿De qué forma se describiría a sí en aquella etapa juvenil, cuando leyó el libro?

R. Me recuerdo siempre y en toda circunstancia como una pequeña muy feliz, apacible, extravertida, cariñosa, entretenida y unidísima a mi padre; verdaderamente, ha sido mi gran amor. A los 15 años asimismo recuerdo que tenía todas y cada una de las dudas del planeta, y esa sensación que te provocan los primeros amores, cuando al chaval que te agrada, no le agradas, y le agradas al que no te agrada.

P. Ha comentado que lo ha releído múltiples veces. ¿Ha ido descubriendo aspectos nuevos que le habían pasado inadvertidos?

R. Al menos, que recuerde, lo he leído 4 veces; y sí, claro que he visto perspectivas diferentes. Por servirnos de un ejemplo, días atrás, repasándolo para esta entrevista, me llamaron la atención ciertos parágrafos que retratan la cotidianidad de un matrimonio. Y me sentí reflejada: es lo que vivo ahora con Juan.

P. ¿Con qué personaje de la novela se siente más identificada?

R. Con ella, con Fermina Daza: ¡me vuelve ida esa mujer! García Márquez hace de ella un retrato poderoso, realmente bien definido. ¡Y ese rencuentro con su primer amor!

P. ¿Tiene costumbres lectoras en lo que se refiere a sitios, horarios etc.?

R. ¡Ciertos! Por la mañana me agrada leer en el sillón, al lado del ventanal; ese es el instante de lectura de la prensa diaria. Por las tardes y noches soy lectora de sofá y novelas. Lo que ya no hago es leer en la cama: me quedo dormida enseguida.

P. Creo que la contestación a el interrogante que le haré ya se intuye líneas arriba: ¿alguien que haya estimulado su pasión lectora?

R. ¡Mi padre! Como te afirmaba, siempre y en toda circunstancia iba con él a visitar bibliotecas y, todos los sábados por la mañana, era nuestro instante para recorrer librerías. Él me enseñó a que tomase mis resoluciones, asimismo en las lecturas, que decidiera lo que me agradaba y por qué razón. El día de Reyes nuestros regalos primordiales siempre y en todo momento han sido libros.

P. Aparte de García Márquez ¿qué otros autores ocupan un sitio singular en su biblioteca? ¿Tiene predilección por algún género?

R. Soy lectora obstinada de narrativa sudamericana, y asimismo de poesía; ahí se aprecia asimismo la repercusión paterna: mi padre era versista y la poesía le salía por los poros. Otro de mis autores preferidos es Javier Marías. Te debo decir que soy mucho de editoriales, me fío de lo que sacan al mercado firmas como Anagrama, Tusquets, Mondadori, etc..

El ensayo me resulta interesante menos. Yo soy lectora de narrativa por el hecho de que con una buena novela me evado. Y, desde entonces, devoro periódicos, gacetas y suplementos semanales. En la casa de mis progenitores se adquirían 4 periódicos diarios, la Cartelera Turia todas y cada una de las semanas, y, además de esto, gacetas como Cambio dieciseis o bien Triunfo.

P. ¿Existe algún título que suela obsequiar habitualmente?

R. Sí. Aparte de El amor en los tiempos del cólera, regalo mucho Seda, de Alessandro Baricco; este último fue el primer libro que le obsequié a Juan. Seda es otra gran historia amorosa, pura delicadez. Al final he llegado a la conclusión de que me agradan los amores imposibles.

P. ¿Adquiere libros por impulso y amontona o bien medita mucho ya antes de decidirse?

R. No, no adquiero por impulso. Me aseguro mucho ya antes de decidirme y suelo fallar poco en aquellos que escojo. Es cierto que tengo muchos libros amontonados, si bien hace dos años hice liquidación y mandé muchos a una librería de lance. Lo cierto es que no me agrada amontonar nada; algunas veces hago limpieza de todo.

P. ¿Procedimiento Marie Kondo?

R. ¡Ja! No. Es que soy de este modo.

P. Pregunta obligada en esta serie de entrevistas: ¿Exactamente en qué libro se quedaría a vivir?

R. En Asimismo esto va a pasar, de Milena Busquets, pues me siento muy identificada con la protagonista y su instante vital; ciertas de sus reflexiones las he sentido como propias. Cuando terminé de leerlo no podía parar de llorar. Soy muy sensible, apasionada, lo vivo todo con mucha intensidad, y este es un libro que he llorado mucho.