¿Por qué aprender inglés?

A veces es suficiente con describir algo objetivamente a fin de que gane cierta verosimilitud y reciba encomios. Con el inglés sucede precisamente eso: al presentar ciertos datos generales de esta lengua en el planeta actual, semejan aducirse las razones por las cuales es obvio que aprender con un curso de ingles no solo vale la pena, sino es aun preciso.

El inglés es hablado por unos quinientos ocho millones de personas como primera o bien segunda lengua, siendo de este modo el tercero de los idiomas más hablados del planeta. El chino, con sus ochocientos cincuenta millones de hablantes –contando solo los nativos–, se lleva sobradamente el primer sitio. No obstante, el curso de ingles se halla considerablemente más extendido en el planeta como idioma nacional y como idioma oficial. Además de esto, conforme los cálculos del British Council, lo charlan como lengua extranjera más de mil millones de personas. Es suficiente con mirar al campo de la educación para comprobar que en la mayor parte de países es la primera lengua extranjera que se enseña en la escuela. Del mismo modo sobresale su presencia en el campo financiero y comercial. No hay que saber este idioma para conocer o bien haber escuchado alguna vez el término estándar “Business English”. Asimismo en la política y en la colaboración internacional es manifiesto su carácter global, siendo el idioma oficial de la mayor parte de organizaciones internacionales, gubernativos y no gubernativos.

Tal predominio del inglés se refleja meridianamente en la red de redes. Conforme los datos publicados por el British Council, del total de personas conectadas a la red en el año dos mil, un tanto más del cincuenta por ciento charlaba inglés como lengua materna. Hoy día, la proporción es de más del veinticinco por ciento , mas no se debe al descenso del número de usuarios angloparlantes, sino más bien al incremento de usuarios con otros idiomas maternos (sobre todo chino y de España). De cualquier forma, el inglés prosigue siendo el idioma más empleado en internet. Semeja claro, por lo tanto, que aprender inglés es esencial para “formar una parte del mundo”, no solo en el sentido de no quedar marginado de la WWW, sino más bien de tener ocasiones de participación a nivel educativo, profesional y laboral. Quien sabe inglés cuenta con más opciones en el momento de proseguir su capacitación o bien capacitarse profesionalmente.

El inglés es la lengua franca del campo académico, empleada en la mayor parte de congresos internacionales y establecida como lengua oficial de un sinnúmero de publicaciones científicas o bien tecnológicas. En esta línea, asimismo se ha vuelto indispensable si se quiere ser competitivo en el mercado de trabajo. En nuestro planeta poco a poco más globalizado, la internacionalización es una tendencia que avanza aceleradamente en las compañías, y actualmente se espera que los empleados puedan comunicarse y cooperar con colegas o bien personas de otros países.

Otros motivos para aprender inglés

Si el inglés es la lengua más estudiada del planeta, las razones no solo deben buscarse en el ambiente educativo o bien laboral. Es suficiente con rememorar exactamente en qué idioma están las canciones de nuestro conjunto de rock preferido, de qué forma charlan los convidados de una celebración cuando no comparten una lengua común o bien exactamente en qué idioma nos llaman a embarcar en los aeropuertos internacionales. Asimismo en el planeta de la cultura, el ocio y la vida social, el inglés es esencial.

Una motivación para aprenderlo puede ser gozar de la lectura de Shakespeare en su idioma original. Es cierto que existen buenísimas traducciones de los autores tradicionales, mas si no podemos parar de pensar que algo se le escapa al “desocupado lector” que no tiene la posibilidad de leer El Quijote en castellano, lo mismo se puede aplicar al lector que solo puede leer Hamlet traducido a su lengua. Y alén de la cultura tradicional, el inglés asimismo nos deja leer en su idioma original a autores de best seller (a propósito, una de las múltiples palabras inglesas que han migrado a otros idiomas) de gran popularidad, como Ken Follett o bien Dan Brown.

Otra gran motivación para aprender inglés brota del planeta de la música rock y pop. ¿Quién no desea saber qué afirman aquellas canciones que tanto le agradan? Y alén de comprenderlas, es asimismo un enorme placer poder cantarlas (sin limitarse a canturrearlas o bien balbucir sonidos sin ningún sentido que imitan la fonética de la letra). En el planeta del ocio asimismo son predominantes las películas y series en inglés. ¿Quién no ha oído charlar de Breaking Bad, Game of Thrones o bien House of Cards? Si bien muchas producciones estén subtituladas o bien dobladas, se gozan más si se accede de forma directa a ellas (sin distraerse leyendo subtítulos, ni incomodarse por el hecho de que el movimiento de los labios no coincida o bien los actores charlen con voces extrañas).

No solo en frente de la pantalla, sino más bien fuera, cuando salimos a conocer el planeta, resulta realmente útil saber inglés. Siendo el idioma más usado en el campo turístico –independientemente de la lengua oficial del país visitado–, comunicarnos en inglés siempre y en todo momento nos va a ayudar a salir bien informados y sortear de manera exitosa las situaciones en los aeropuertos, hoteles o bien atracciones turísticas. Mas no solo para los trotamundos de las mejores razones para aprender inglés es esta seguridad y confianza al comunicarse con el resto. Cualquier persona de espíritu cosmopolita, interesada en conocer y relacionarse con otros alén de los límites de la lengua materna, sabe que el inglés asimismo es la lengua franca en el planeta privado de las relaciones personales.