La campaña navideña se enciende en España con el Black Friday

Hace apenas 8 años, prácticamente absolutamente nadie en España sabía de la existencia del Black Friday. El día de hoy se ha transformado en el pistoletazo de salida oficial de las compras navideñas. La data, originariamente el viernes ya antes del fin de semana festivo de Acción de Gracias en EE UU, la importaron los grandes operadores y ha transformado ya en una campaña de rebajas concentrada en un día (o bien 3 o bien 4 en ciertas marcas) que deja entrever de qué forma van a ser las ventas de Navidad, el plato fuerte del comercio.

Tras 7 años en España y a pesar de ciertas previsiones de desgaste, el fenómeno sostiene vigor, con grandes y pequeños mercaderes de todos y cada uno de los campos. Mas a los primeros les marcha mejor el gancho. En el centro de la capital española, las calles de han llenado este viernes. Las luces de Navidad se encendían por la tarde y los comercios ya tenían decoración navideña. Coincidía además de esto con la inauguración de la renovación de la Gran Vía, con lo que las calles próximas se animaron con determinado entorno prenavideño y festivo.

En las tiendas de chombas, los productos más buscados por los amantes de las baratijas eran el textil, como las chombas con logo, y la tecnología. La sección de teléfonos móviles y televisores eran las más frecuentadas por los clientes del servicio de la Fnac de la plaza del Callao. “Está siendo una jornada intensísima, se ve más gente que el día de ayer pese a que asimismo teníamos descuentos”, contaba una tendera a media tarde. “Estamos desbordados, no paramos de atender gente”, comentaban 2 dependientes de la sección de música de la Fnac.

En la Gran Vía, los usuarios iban buscando eminentemente las ofertas en las grandes cadenas de ropa. Las colas se formaban en las cajas de Zara, Primark o bien Lefties. Laura y Marta, 2 jóvenes veinteañeras habían estado todo el día de compras. “Hemos comprado un montón de ropa, existen muchos descuentos del veinte por ciento y del treinta por ciento ”, aseguraba Laura. “Por la mañana era más agradable, no habría tanta gente. Ahora por la tarde es un tanto estresante y hay que aguardar mucho para pagar”, protestaba Marta.

Las tiendas y las compañías de comercio on line se han volcado en las ofertas del viernes negro. No solo en el centro de la urbe. Ciertos comercios de la Avenida de la Albufera, en el distrito madrileño de Vallecas, anunciaban asimismo en sus escaparates que se habían subido al carro del Black Friday. Y en la calle Marcelo Usera ciertas pequeñas tiendas de distrito asimismo probaban con los descuentos. No obstante, en el pequeño comercio de distrito, los dependientes reconocían que no estaban apreciando un repunte de sus ventas, a pesar de que ciertas llevaban rebajando productos toda la semana.

“La gente prefiere adquirir en Internet”

“He puesto descuentos del quince por ciento en todo el catálogo para este viernes y este sábado mas poquísimos usuarios se interesan. Estoy solo en la tienda. La gente prefiere adquirir la ropa por Internet si bien sea de peor calidad, pues se la mandan a casa y es más económica. Las tiendas pequeñas no podemos competir con eso”, señalaba resignado Antonio Herranz, dueño de una tienda de tendencia para hombre en Vallecas.

En otro comercio próximo, una zapatería, su dueño tampoco había tenido éxito. Había puesto descuentos de hasta el setenta por ciento en ciertos productos y del cincuenta por ciento en el resto del catálogo. Mas la tienda estaba prácticamente vacía.

Las grandes marcas, o bien por lo menos, las cadenas de tiendas, son las que se llevan más una parte del pastel. Aun fuera de las grandes vías comerciales. Rafael Heras, encargado de un establecimiento de electrodomésticos Tien veintiuno en la Avenida de la Albufera, aseveraba que era una buena jornada. “Hemos tenido más ventas a lo largo de toda la semana. Es la mejor campaña del año así como la de los aires acondicionados”, comentaba. Aseguraba que las ventas que otrora solo se hacían a lo largo de la campaña de Navidad, ahora se han adelantado a las últimas semanas de noviembre. El día asimismo parecía sonreír a la cadena de deportes Gálvez. “Hacemos descuentos este viernes y este sábado. La gente ya se ha comenzado a interesar y llevamos una buena mañana de ventas. El año pasado subimos mucho, tuvimos mucha facturación”, explicaba, optimista, Amado Fernández, encargado de la tienda.