Conoce el impacto del emprendimiento tecnológico de Monterrey

En los últimos veinte años Monterrey ha experimentado un desarrollo signigicativo en su campo de tecnología, que ha impactado de forma positiva en la economía local, singularmente entre los años dos mil trece y dos mil diecisiete, cuando el número de empresas de tecnología dirigidas por empresarios locales medró en un ciento ochenta y ocho por ciento.

De esta forma lo revela el análisis efectuado por Endeavor México con el apoyo de CEMEX que señala que el campo tecnológico de la ciudad de Monterrey ha visto cambios significativos en un periodo corto, donde los emprendimientos de veloz desarrollo han ganado una repercusión significativa en una economía típicamente dominada por negocios corporativos tradicionales.

Conforme con el reporte Efecto Multiplicador del Campo de Tecnología en la ciudad de Monterrey, el ramo está compuesto por entre trescientos y trescientos cincuenta empresas que trabajan en áreas como software development, ecommerce y fintech, que emplean a más de veintiocho con cero personas. Estas compañías acostumbran a estar dirigidas por pequeños equipos de creadores, con un promedio de 2 cofundadores por firma.

Además de esto, el ámbito muestra niveles parcialmente altos de emprendimiento serial, puesto que en promedio, una de cada 3 empresas en la ciudad de Monterrey tiene un creador que empieza una segunda compañía.

Enfoque en el ecommerce y Software as a Service

Los descubrimientos resumidos en este informe se fundamentan en entrevistas con más de ciento cincuenta emprendedores cargados de innovacion de la ciudad de Monterrey, como de datos secundarios de más de trescientos empresas del campo. Las entrevistas fueron efectuadas a fines de dos mil diecisiete y principios de dos mil dieciocho por el equipo de Endeavor México con metodologías desarrolladas por Endeavor Insight.

Las industrias más habituales en las compañías de tecnología que participaron en este estudio fueron el comercio online y el software como un servicio (Software as a Service, por las iniciales en inglés de SaaS), seguido de los dispositivos móviles, aplicaciones y desarrollo móvil.

Los creadores de las compañías de comercio online y las compañías de Software as a Service reportan diferentes géneros de experiencia con respecto a los creadores de compañías tecnológicas en otras industrias. Por servirnos de un ejemplo, al tiempo que poquísimos de los creadores de tecnología en otras industrias tienen experiencia en la realización de investigaciones en multinacionales de tecnología como Microsoft y Yahoo, el cincuenta y cuatro por ciento de los creadores de comercio on line y Software as a Service tenían este género de experiencia ya antes de iniciar su empresa.

Además de esto, el treinta y uno por ciento de ellos pertenecen a alguna junta directiva, el sesenta y cuatro por ciento tiene experiencia laboral anterior en capital humano y el cincuenta y cuatro por ciento tenía pasantías anteriores en comercio online y en compañías Software as a Service. En promedio, el creador de una compañía tecnológica en la ciudad de Monterrey tiene 6 años de experiencia laboral ya antes empezar su empresa.

El creador promedio de una compañía de comercio virtual tiene 8 años, y el creador promedio de una compañía Software as a Service tiene más o menos once años, el más alto de todas y cada una de las industrias.

Casos de éxito

Monterrey ha producido distintos empresas que han alcanzado esenciales niveles de escala, como NEORIS y Softtek. Estas empresas de alto desarrollo han operado a lo largo de cuando menos dieciseis años y son fuertes impulsores de empleo, desarrollo, valor y sostenibilidad.

“La presencia de empresas de software más viejas y establecidas como estas es afín a lo que se puede localizar en los primordiales centros tecnológicos de los USA, como Silicon Valley y Boston. Estas compañías son probablemente uno de los mayores activos de la comunidad tecnológica local, en tanto que pueden asistir a alimentar el conjunto local de talentos y, probablemente, servir como asociados, clientes del servicio e inclusive inversores para empresas emprendedoras más jóvenes”, destaca el reporte.

Casos de éxito notable son Enviaflores.com, uno de los jugadores más grandes de comercio on line y la entrega de flores.

La compañía fintech ePesos, que presta servicios financieros para el campo no bancarizado en México y que pese a ser fundada en dos mil catorce ya ha colectado seis millones de dólares americanos en financiamiento. Otras empresas notables en esta categoría son Bolsa Rosa, Jelp y Bebe2go.

Aparte de los emprendimientos, los corporativos asimismo están implicadas en el campo tecnológico y ciertos han establecido spinouts. Un caso es NEORIS, un desarrollo de software adaptado brotó de CEMEX y ahora cuenta con más de cuatro mil empleados y con operaciones en el mundo entero.

Inversión

La mayoría de la actividad de inversión de la ciudad de Monterrey es bastante reciente en tanto que el setenta por ciento ha tenido sitio en los últimos tiempos. La inversión ángel (de emprendedor a emprendedor) ha sido poquísima. No obstante, los fondos de capital privado locales invierten eminentemente en compañías locales. Sin embargo, el monto medio invertido es parcialmente bajo (más o menos ciento diez con cero dólares estadounidenses) en comparación con las inversiones en empresas con sede en otras unas partes de México (más o menos cuatrocientos cincuenta y siete con cero dólares americanos) o bien otros países (1 millón de dólares americanos).

Conforme las aceleradoras, incubadoras, inversores ángeles y las firmas de capital de peligro empezaron a participar y también invertir en el campo tecnológico, muchas family offices empezaron a aparecer en toda la urbe para invertir en nuevos proyectos. Entre estos inversores resaltan Rogelio de los Beatos, cofundador de Dalus Capital (previamente Alta Ventures) y uno de los primeros en la esfera del capital de peligro.