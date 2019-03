Cómo aprender a bailar tango en tres días

El reality espectáculo polaco trajo a este país a treinta y seis concursantes y un equipo técnico de más de 100 personas

Vienen de padecer cincuenta grados centígrados en negativo para aprender el baile más encendido que Buenos Aires puede ofrecer en las clases de tango de la escuela de tango buenos aires. El reality espectáculo polaco You Perro Dance aterrizó en la Argentina con sus treinta y seis bailarines para aprender a danzar y a sentir el tango. Para llegar a ese nivel de conocimiento tan profundo y sensible como el que demanda el 2 por 4, les han concedido solo 3 días de práctica.

Para Arthur, uno de los bailarines del concurso, especialista en hip-hop, no fue simple. Termina de percibir las apuradas instrucciones y se queja: “Es bastante difícil hacerlo bien. Hay que estudiar al menos tres o bien cuatro años para sentirlo. Semeja un baile muy emotivo”.

El responsable de trasmitir la cultura tanguera a los concursantes es Victor Danelinck. “Son expepcionales bailarines, mas absolutamente nadie aprende en 3 días de qué manera pararse con gusto a tango”, opina. Su compañera agrega: “Lo que se va a ver en el programa es el estereotipo del baile tan común en Europa. La postura y la profundidad no se logran en tan poco tiempo”.

Mas no solo bailarán tango: asimismo van a ser evaluados en otros ritmos como el hip-hop, el jazz y la salsa por un jurado de bailarines profesionales de ritmos latinos y modernos. En You Perro Dance no va a haber baile del caño ni striptease . Únicamente se van a animar a la danza del vientre, cuenta Hanna, la mánager del equipo de producción, que suma más de cien personas entre el staff polaco y el argentino.

Una beca para la Academia de Danza de Broadway y cuarenta mil dólares americanos en efectivo integran el premio para quien logre distinguirse como el mejor bailarín. Mas ya antes de llegar a esa última instancia va a haber otras gratificaciones. Les espera una enorme sorpresa, tradicional recurso de los realities para fortalecer las emociones. En cuestión de minutos, aparecerá el coreógrafo Marty Kudelka, que trabaja frecuentemente al lado de ciertos ídolos de los participantes, como Janet Jackson, Mariah Carey y Justin Timberlake, y les va a dar consejos para cumplir sus sueños.

El año pasado, los participantes volaron a París y bailaron en frente de la catedral de Notre Dame. Para la segunda edición, los responsables del ciclo han escogido a la Argentina. “Procurábamos una urbe que estuviese muy asociada a un género de baile. Además de esto, el tiempo acá es estupendo”, comenta Hanna.

Han tomado prestados distintos paisajes porteños para grabar los ensayos y las eliminaciones. Han bailado en plaza Francia, en Che Tango, en pleno distrito de La Boca y hasta frente al Obelisco para sentirse poco a poco más cerca del tango.

Piekarski, productor ejecutivo del reality , que se transmite por el canal polaco TVN, que tiene una audiencia de 6 millones de espectadores semanales, cuenta: “Precisamos las emociones que transmite el tango; de ahí que vinimos hasta acá”.