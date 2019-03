10 beneficios de aprender a cantar

Pocos instrumentos son tan personales y también intuitivos como la voz humana. No he conocido a alguien que no haya cantado alguna vez en su vida, si bien muy frecuentemente por vergüenza, se reprima al hacerlo públicamente.

Muchos cantan en sus cuartos con el cepillo de peinar como micrófono, algunos toman clases de canto en una escuela de musica, otros en el carro a grito partido mientras que aguardan que la luz del semáforo se ponga en verde, otros muchos (o bien la enorme mayoría) mientras que toman un baño.

En todo caso, has de saber que cantar trae beneficios para tu calidad de vida, tu sentido de bienestar tanto sensible como físico, en tanto que deja destensarse y precisa de la coordinación de muchas unas partes del cuerpo.

1. Segrega endorfinas

Tener una profunda pasión por el canto no es algo innato, es un efecto biológico a la que cualquier persona puede acceder.

Si una mamá canta a su bebé a fin de que duerma, es pues la música en sí ayuda a la secreción de endorfinas.

Esta es una hormona que alienta al placer y la dicha, del mismo modo que comer, o bien tener sexo, el canto en personas de cualquier edad, marcha de igual manera.

dos. Tiene un efecto liberador

A nivel personal como profesor de canto desde hace más de diez años, he sentido que he hecho una tarea social más que musical en bastantes personas, puesto que en la enorme mayoría de casos, los estudiantes salen más felices de lo que entran.

Esto se debe al efecto que tiene el canto en todas y cada una de las personas. Cuando uno canta se desposee de complejos, inseguridades y cualquier otra cantidad de cosas que uno va cargando desde pequeño.

Desnuda su personalidad y se expone en frente de un maestro y a uno mismo. Es un efecto que te libera de igual modo de chillar con tus fuerzas frente al vacío, solo que en un caso así lo hacés con notas musicales.

tres. Mejora tu postura

Para cantar adecuadamente tenés que tener una buena postura, en tanto que sino más bien tu voz no va a tener exactamente la misma fuerza, y tu capacidad de respiración reduce de forma notable.

Al practicar de forma regular, esto produzca memoria muscular y te ayuda a darte cuenta que es más ventajoso para tu cuerpo tener una postura saludable, que dejar caer el peso de tu cuello y cabeza sobre tu espalda.

cuatro. Te da más seguridad en vos mismo

Cantar puede ser espantoso. Al vocalista es al músico que más el público pone atención, en tanto que todo el planeta alguna vez ha cantado en su vida, y es algo con lo que las personas se identifican de forma fácil.

Si no tenés la suficiente seguridad y desinhibición, difícilmente el público se identificará con tu interpretación.

Todos alguna vez hemos sentido a un vocalista inseguro en el escenario, es bastante evidente y llegamos a padecer con él (o bien ), puesto que no desearíamos estar en sus zapatos.

Cuanto más cantemos, vamos a tener más seguridad en nosotros y vamos a llegar más a gozar donde cantemos, así sea en frente de una hoguera, en un karaoke, en estudios de grabación o bien en frente de un público que llegó a escucharme cantar.

cinco. Cantar es un ejercicio aeróbico

Cantar es soplar. Todo se fundamenta en el aire y en su adecuado manejo. En cierta manera es muy afín a la meditación y al yoga, puesto que uno debe tomar en cuenta su capacidad de respiración y su capacidad pulmonar además de acompasar una pluralidad de músculos que intervienen en el ejercicio del canto.

No hay muchas diferencias, puesto que te dejará hacer respiraciones más grandes y más lentas. De ahí que cantar es un ejercicio aeróbico.

En consecuencia, te ofrece un incremento en la oxigenación de la sangre; ejercitas los pulmones, estimulas tu sistema circulatorio, fuerzas a tus músculos a trabajar más, aun si cantas sentado.

En el proceso, tu ritmo cardiaco empieza a reducir. Todo esto va a ayudar a prosperar la variabilidad de la frecuencia cardiaca.

seis. Reduce el agobio

Los humanos somos como aves, cantamos desde el instante en que somos pequeños en diferentes circunstancias de nuestras vidas.

El canto puede asistirnos a conseguir: una frecuencia cardiaca más baja, minoración de la presión arterial y por tanto reducción del agobio.

El canto se emplea para asistir a pacientes que padecen de una pluralidad de circunstancias sicológicas como depresión y ansiedad.

siete. Genial forma de adiestrar el oído

Si sos aspirante a músico o bien músico profesional y no puedes afinar una nota, estás lejísimos de profesionalizarte o bien por lo menos ser un músico aceptable.

No hay mejor manera de adiestrar tu oído que cantar escalas, acordes, arpegios, oraciones melódicas, armonías e inclusive patrones rítimicos; y en su totalidad canciones enteneras.

De este modo en el momento en que deseemos aplicarlo en nuestros instrumentos, cualquiera que estos sean, el proceso va a ser más orgánico y también intuitivo y va a haber una conexión cerebral considerablemente más eficaz dado a que las notas musicales van a estar ya en nuestra cabeza. Es sin duda la mejor manera de adiestrar el oído.

ocho. Mejora tu concentración

Si sos de los que se distraen de forma fácil, quizá estudiar canto es para vos. Cuando cantamos estamos abstraídos en la armonía, no podemos distraernos pues si no el proceso tanto letrístico como musical queda a un lado, se nos olvida la letra, la armonía y la música no fluye. Para cantar adecuadamente hay que estar bien concentrados.

nueve. Ayuda a crear vínculos

Si vivimos en una sociedad lo idóneo es conectarnos con el planeta que nos circunda, de ahí que si cantamos en un coro, una banda o bien como solistas siempre y en todo momento vamos a tener cierta complicidad con nuestros compañeros.

O bien sencillamente si vamos a algún karaoke con amigos, vamos a sentir un sentimiento de compañerismo y amistad más sólido.

diez. Es una de las cosas más lindas de la vida

La música generalmente es una de las cosas más preciosas que el hombre ha descifrado durante su historia, y poder hacerlo con nuestra voz nos da un acceso prácticamente inmediato a ella.

Si sos vocalista sentite dichoso de dedicarte a una disciplina artística llena de belleza y satisfacción, y si lo hacés por hobby sentite privilegiado de poder acceder a uno de los artes más expresivos que la humanidad haya descubierto desde el momento en que bailábamos en las cavernas.

De ahí que y muchas cosas más completemos nuestros días cantando diario. No importa la edad, si sos pequeño, joven, adulto o bien anciano, el canto tiene algo que ofrecerte en todos y cada caso.

