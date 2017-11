Cocinar sirve para aprender inglés

“Cut the advocadoes in half, pit and mash them with a fork”. De esta manera comienza una de las 2 recetas de guacamole que incluye el libro Let’s Cook! (Vaughan, dos mil diecisiete). La otra, situada justo al lado, dice lo mismo, pero en castellano: “Corta los aguacates por la mitad, deshuésalos y aplástalos con un tenedor”. Y es que, como apunta Richard Vaughan en el prólogo, esta obra bilingüe permite to kill two birds with one stone. O lo que es lo mismo: matar 2 pájaros de un tiro.

Los autores de Let’s Cook!, Julia Nowicki y Jesús Navas, no son cocineros profesionales. Ciertas fórmulas proceden de la herencia familiar y otras, simplemente, son adaptaciones de las que anteriormente han encontrado en la red. Pero lo más interesante de este recetario, por extraño que parezca, no es que los platos queden tasty sino, a lo largo de la preparación, se aprenda inglés, demas estaria decir que seria conveniente suplementearlo con cursos de ingles.

La obra está dividida en nueve situaciones vitales (cena romántica, cocina con pequeños o ideas de desayuno y brunch) que a su vez incluyen 3 propuestas de plato (galletas con chips de chocolate, magret de pato con manzana o ensalada de lentejas, por poner un ejemplo). Cada receta, de todas y cada una maneras, va asociada a una lección: el verbo to get, conjunciones, adverbios de frecuencia, el comparativo…

Otro de los ingredientes imprescindibles es el vocabulario especializado. Aquel que va alén de palabras como apple (manzana), slice (rebanada) o bien frozen (congelado), propias de la EGB, descubriéndonos cómo se dice crema pastelera (custard), germinados (sprout) o bien membrillo (quince). Y tener la certeza de que beaten egg, egg mixture, whisked egg y whipped egg se traduce igual —huevo batido— asimismo puede desencallar ciertas situaciones de emergencia en la cocina.

Para mas información donde estudiar ingles: http://www.fiskingles.com.ar/