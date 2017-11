El puerto de Miami logra lo que ningún otro puerto de cruceros del mundo ha alcanzado

Este es el segundo año consecutivo en que PortMiami impone un récord. En el 2016 recibió cuatrocientos noventa y ocho millones de pasajeros de cruceros, según las cifras oficiales.

PortMiami cierra el año con un logro que ningún otro puerto de cruceros en el mundo ha alcanzado: darle la bienvenida a más de cincuenta y tres millones de pasajeros en el año fiscal 2016-2017, y con ello estableció un nuevo récord.

Los pasajeros llegaron de todas unas partes del mundo, consolidando a Miami como el centro internacional de cruceros, aseveró el alcalde del condado de la ciudad de Miami-Dade, Carlos A. Giménez.

“Nuestro puerto marítimo produjo un estimado de 5.3 millones de visitantes, un hito esencial no solo para PortMiami, sino para la comunidad de viajes y turismo de Miami. Los pasajeros de cruceros contribuyen con el crecimiento económico de nuestros asociados de cruceros, nuestra industria hotelera y de entretenimiento, y generan centenares de miles de empleos para los ciudadanos del condado de Miami-Dade”, destacó.

Este es el segundo año sucesivo en que PortMiami impone un récord. En el dos mil dieciseis recibió 4.98 millones de pasajeros de cruceros, según cifras oficiales.

Estos logros van de la mano de los trabajos de ampliación de las terminales. Se están edificando nuevos atracaderos y terminales para cruceros, que incluyen instalaciones intermodales y de estacionamiento.

“PortMiami está comprometido con sus socios de cruceros”, dijo el directivo y CEO de PortMiami, Juan M. Kuryla en un comunicado envíado al Nuevo Herald el último día de la semana.

“El equipo del puerto valora todas las líneas de cruceros que han elegido a Miami como puerto base. Nos enfocamos en brindar un servicio de calidad, operaciones perfectas y excelencia en todo. Proseguimos invirtiendo en infraestructura de terminales de cruceros para la próxima generación de cruceros”, afirmó Kuryla.

A principios de este año, Royal Caribbean International y el condado de Miami-Dade iniciaron la construcción de la nueva terminal de cruceros de clase mundial, Cruise Terminal A, para acomodar la nueva era de cruceros inteligentes cuya inauguración está programada para finales de dos mil dieciocho.

La inversión de más de dólares americanos 200 millones de la asociación pública-privada con el condado de Miami-Dade incluye el desarrollo, la construcción y operación de la terminal de cruceros.

La terminal F de PortMiami hoy en día está en proceso de renovación y expansión para la llegada del MSC Seaside a finales de dos mil diecisiete.

Miami asimismo se complace en dar la bienvenida a Viking Ocean Cruises con el arribo de los navíos Viking Sky y Viking Sun este noviembre.

La expansión seguirá en 2018 con los barcos Carnival Horizon y Carnival Magic de Carnival Cruise Lines; del Norwegian Bliss de Norwegian Cruise Line.

Y de los transatlánticos Allure of the Seas de Royal Caribbean International, Mariner of the Seas y Symphony of the Seas.

MSC Cruises ‘MSC Meraviglia asimismo se unirá a la flota de Miami en el 2019 y Virgin Voyages lo hará en la primavera de 2020.

“No hay otro destino en el planeta que ofrezca cruceros modernos, incluidas las marcas de cruceros líderes en la industria y naves de nueva construcción, bellas playas, restoranes, tiendas, arte y entretenimiento como lo hace PortMiami”, dijo la comisionada de la ciudad de Miami-Dade Rebeca Insípida, presidenta de el Comité de Desarrollo Económico y Turismo.

