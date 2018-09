Para refrescarse: tres tragos simples para combatir el calor

Aguardaste todo el año para el instante de hacer un curso de bartender profesional y al fin llegó. De ahí que te contaremos las 3 mejores recetas de un curso de barman a fin de que pases el calor gozando como se debe.

Como todos sabemos, la enorme urbe en verano, más que en la jungla de cemento se transforma en el averno de cemento. Llegas del trabajo y la primera cosa que querés hacer es sacarte la ropa y prepararte un sabroso trago refrescante.

En Entusiastas de Cocina estamos habituados a brindar todo género de recetas de cocina y noticias vinculadas con el planeta de la gastronomía, de ahí que le llego la hora al planeta de la coctelería.

De la mano del barman Martin Camilleri les traemos tres tragos (o bien cócteles) para hacer en casa fácilmente y con combinaciones impensadas mas exquisitas.

HEMINGWAY SPECIAL

El primer trago que tenemos para estimadas lectoras, está inspirado y tiene como propósito, el de transportarte a las playas paradisiacas de la preciosa Cuba. Sí, vos sabes bien que te lo mereces.

Fue creado para el mismísimo Ernest Hemingway cuando andaba de rumba por la isla en los ’40, por esta razón su denominación.

INGREDIENTES

Copa coctel

Ron blanco – dos onzas

Licor de marrasquino – ½ onza

Jugo de Pomelo – 1 ½ onza

Jugo de la ciudad de Lima – ½ onza

Jarabe Simple – Dash (chorrito)

Decoración: 1 Cereza de marrasquino

TIPS

– Para calcular las medidas, usa un shot o bien chupito de tequila. Exactamente el mismo completo tiene dos Onzas.

– Sino más bien tenes un shot, 2 cucharadas soperas equivalen a 1 onza.

– Para hacer el Jarabe simple, hay que poner a calentar un vaso de agua. Cuando hierva, le añades un vaso completo de azúcar y lo revolves hasta el momento en que quede bien mezclado. Dejas que se enfrié. Si queres hacer menos cantidad, recordá siempre y en todo momento sostener la proporción 50/50.

HEMINGWAY SPECIAL EN tres PASOS

PASO 1

A la copa coctel la vas dejar enfriando llena de hielo. Entonces sobre la coctelera, vas a verter primero la base alcohólica que sería el ron, después el marrasquino, los jugos y para finalizar el jarabe.

PASO dos

Ponemos hielo y cerramos la coctelera. Batimos entre ocho y diez segundos. Sacamos lo hielos de la copa y vertemos el contenido ayudándonos de un colador oruga sobre la coctelera y un colador arriba de la copa.

PASO tres

Para finalizar, añadimos la cereza de marrasquino. Todo listo, ponete cómoda que tenés tiques de ida para la Habana. De la vuelta no nos hacemos cargo.

MOJITO DE KIWI Y ARANDANOS

Seguimos con el plan para hacerle frente al calor. El próximo brebaje, presenta un giro frutal al tradicional y conocido Mojito.

Vieron que uno en verano se hace más amigo del querido verdulero. Aquellos pintorescos personajes que siempre y en toda circunstancia tienen en sus heladeras esas ensaladas de frutas con las que libramos a la hora del almuerzo en la oficina o bien cuando no deseamos cocinar. Asimismo figurita salvación de muchas dietas que pisaban la banquina después de un fin de semana a puro rock and roll.

Cuando vayas a visitarlo, acordáte y pedíle unos kiwis, una caja de arándanos, unas limas y con suerte unos plantines de menta. Ciertos muy grosos como la (chivo) VERDULERIA DE CACHO sobre Larrea al mil novecientos noventa y nueve, tendrá todo cuanto precisas.

INGREDIENTES

Vaso de trago largo

Ron Blanco – dos onzas

Jarabe simple – Dash (chorrito)

Gaseosa de la ciudad de Lima-Limón

½ Lima cortada

½ Kiwi

dos ramitas de Menta

ocho arándanos

Decoración: Una rodaja completa de lima o bien kiwi, puñadito de arándanos, ramita de menta.

Ahora vamos a darle vida a esta creación.

MOJITO DE KIWI Y ARÁNDANOS EN tres PASOS

PASO 1

Sobre la tapa de la coctelera vas a poner la media lima cortadita en 3 partes, la menta, ½ kiwi cortado en pequeños cuadraditos, unos ocho arándanos más o menos y un Dash de Jarabe.

Ahora con el pisón de mortero vamos a prensar las frutas. Si no tenes pisón o bien coctelera podes emplear un palo de amasar, un cucharón grande o bien cualquier herramienta que se parezca a una cachiporra de policía.

PASO dos

Entonces en la coctelera pones cinco hielos molidos y le añades las dos onzas de Ron. Batimos a lo largo de ocho o bien diez segundos y vertemos sobre el vaso.

PASO tres

Paso siguiente, llenar con la gaseosa de lima-limón y entremezclar leventemente con una cuchase para conseguir uniformidad.

Para darle el toque cool final, decóralo con una ramita de menta, rodaja de lima o bien kiwi y unos arándanos a fin de que quede bien bonito y seas la envidia de todas y cada una de las chiquis de la oficina por Instagram.

GRASSHOPPER ICE CREAM COCKTAIL

Finalmente y no menos esencial, el coctel final. A este sí que le ponemos las fichitas para torcerle el brazo al verano.

Pensemos, ¿en estas datas quién no tiene helado en freezer?. Por el bien de tu salud sensible, con fuerza te invitamos a que tengas. Y si no es de este modo, anda ya mismo a la heladería de esta forma no te perdes de la refrescante exquisitez que tenemos para vos. Lo bueno de este coctel es su utilidad. Queda muy rico es todas y cada una de las alteraciones.

Prosigamos con lo nuestro. Con el GrassHopper Ice Cream Cocktail. O bien en castellano, Saltamonte de crema helada. Pensándolo mejor, lo dejamos en inglés.

INGREDIENTES

Licuadora

Vaso de trago largo

Licor de Menta – 1 onza

Licor de Cacao blanco o bien Chocolate blanco – 1 onza

dos cucharadas bien grandes de Helado de Vainilla o bien Crema americana.

Decoración: una ramita de menta.

GRASSHOPPER ICE CREAM COCKTAIL EN dos PASOS

PASO 1

En la licuadora pondrás seis hielos molidos, los licores y dos cucharadas bien grandes del helado. Vas a dejarlo batir hasta el momento en que quede bien mantecoso. Al servirlo podes asistirte con una cuchase.

PASO dos

Por último lo decoras con la ramita de menta que le dará pinta y aroma fresco. ¡Enjoy!.

Hemos llegado al final de esta humilde lista..Ahora estas dispuesta para hacerle en frente de las alarmas amarillas y al aire acondicionado toda la noche. Con estos cócteles, vos y el verano por fin harán las paces. Salud.