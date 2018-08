PLANIFICAR UNA CASA.Ideas para remodelar la casa.“Planning the layout of your house. Ideas to re-style it”.

Planear una casa

En el momento de planear una casa,hemos de tener en consideración ,que todas y cada una de las casas tiene posibilidades de renovación,parcial o bien total.

Todas las casas tienen un potencial si lo sabemos localizar.

En ocasiones tenemos la impresión de no estar aprovechando todo el espacio libre,pero ignoramos de qué manera podríamos prosperar y lograr ese cambio, la mejor solución que aporte el mayor beneficio.

Fundamental además de esto a tomar en consideración,que represente la mejor inversión de tiempo y dinero.

Análisis del espacio

Planear una casa,lleva consigo las modificaciones de espacio,de estructura y de organización y si resultan complejas y caras,muchas personas -y es entendible- realizan “ chapuzas “ o bien “ remiendos”,creyendo que van a solventar el tema ,porque no hacen frente al auténtico inconveniente.

Para no caer en ello,es preciso que efectúes un análisis profundo de tu hogar, de los porcelanatos y el revestimiento para baños:identifica lo que te agrada y lo que no te agrada y deseas mudar.

Date razones que expliquen el motivo y las opciones libres,desde una simple redecoración hasta la reforma más profunda.

O sea,mira tu casa de forma objetiva y de forma crítica, contempla y examina tu vida rutinaria y determina cuáles son los espacios que cumplen tus necesidades y cuáles no lo hacen:con cuáles espacios te quedarías y los que no tienes y precisas.

¿ Enseñarías tu casa?

Te recomendamos un ejercicio:si te propusieras de forma imaginaria,que vas a educar tu casa a una persona no familiar, puede acontecer que alguna habitación la cierres a fin de que no la vea, dándole disculpas o bien al contrario ,aquellas cosas , detalles ornamentales o bien aciertos en tu parecer ,les vas a dar énfasis en el momento de presentarlos.

Ahí tienes de forma clara cuáles son las cosas que precisan cambio;unas van a ser de construcción ,otras de decoración ,otras van a ser de servicios…identifica de forma precisa lo que precisas mudar.

Repasa un día de vida ,cómo se desarrolla el día en la casa y consulta a el resto miembros de la familia para saber su opinión asimismo.

Análisis

Puedes hacer un ejercicio general de consulta y análisis para emprender un cambio esencial en la casa:



¿ Qué más me agrada de mi casa ?

¿ Qué más me molesta de mi casa ?

¿ Existe algún tramo incómodo o bien estrecho en el desplazamiento en la casa ?

¿Todas y cada una de las habitaciones cumplen el propósito que tienen ?

¿ Para qué exactamente se emplean cada una de las habitaciones ?

¿ Se amontona desorden de forma repetida en algún espacio?

¿ Existe alguna habitación que se utilice poquísimo ?

¿Tengo necesidades mas no responde el espacio por ser pequeño ?

¿ Es mi casa físicamente cómoda ?

¿ Aprovecho la luz natural de forma eficaz ?

¿ Tengo suficientes tomas de corriente o bien interruptores ?

¿ Resulta costoso el mantenimiento de la casa?

¿ Son prácticas las habitaciones o bien me resultan incómodas?

Planear una casa ,pero ¿ De qué manera ?

Diseñar una casa ,pero ¿ Quién ?

Deja de preocuparte ahora de de qué forma realizar todos y cada uno de los cambios ,todavía no es el instante de ese tema :ahora identifica las necesidades.

No emplees tiempo pensando si van a ser caras o bien no , si van a ser bastante difíciles o bien no por el hecho de que quizá no lo sean.

Visualiza el ambiente más cómodo y más conveniente para ti ,tu familia y los obstáculos que lo impiden

Has hecho una evaluación de tu casa,y ahora es el instante de determinar la magnitud de los cambios necesarios:

”pintura en mal estado”,

”es preciso mudar la cocina”,

“la cocina es pequeña y no sé como hacerla más espaciosa” ,

” mi casa no dispone de un buen aislamiento” ,

“ no tengo un espacio de trabajo preciso para mí”,

“ me agradaría tener un vestidor y no sé de dónde sacarlo“

,“ el baño precisa recubrimientos nuevos”

” me agradaría repartir de otro modo el salon ”

” el vestíbulo es pequeño y no sé de qué manera decorarlo “…

” tengo realmente bonitas vistas desde tal o bien como ventana”,

“ tengo los techos altos “………

Asistir a un profesional

Cuando tengas ese listado que has ido pausadamente preparando y estudiando,es el instante de asistir a un profesional a fin de que te asesore en de qué forma realizar ese proyecto a través del que logres la meta que persigues.

Es la hora de llevar a un plano todas y cada una estas impresiones para proceder después a la obra .

Planear una casa es un trabajo para el que debes asistirte de personas habituadas a sacar el mejor partido de todos y cada uno de los espacios.

El interiorista va a escuchar tus necesidades y plasmará en un plano las distribuciones más atinadas para ti.

Va a poder ser un inconveniente general de falta de espacio de almacenaje,de movimiento de desplazamiento por la casa, de luz,de calidad espacial,de falta esencial de servicios…

Todo ello ,estudiado detalladamente por un profesional determinará una redistribución o bien reorganización de la residencia.

Puede acontecer que múltiples inconvenientes se presenten al unísono y entonces vas a deber examinar y determinar cuál es tu prioridad y qué te aporta de más si lo escoges.

Como planear una casa,puede tener diferentes opciones.

Si la solución fuera una redecoración ,no por esta razón es de menor relevancia. La casa no cambiará a nivel estructural si pintas las paredes, mas sí aparecerá mejor decorada y destacará las peculiaridades positivas.

O sea,si pones énfasis en las peculiaridades agradables ,lo que tienes para lucir,crearás una sensación mayor de armonía y comodidad,pero asimismo significa, que debes elegir los acabados más apropiados.

Cualquier espacio que no te afirme nada ,puedes convertirlo ,aportando soluciones fáciles. Un mueble como en esta fotografía ,pintado de colores fuertes puede ser el recurso para dar color y alegría a un recibidor o bien a una zona de paso.

Unos objetos de decoración sobre él y tienes decorado esa zona que no sabías como sacarle partido.

Si estás conforme con la distribución de la casa y no obstante prosigues disgusta con ella, ,podrá acontecer que no te agraden los recubrimientos,ya sean pavimentos,paredes y sus terminaciones, techos ,iluminación y moblaje por norma general.

Si por poner un ejemplo ,para entrar a tu dormitorio,tienes que atravesar un corredor ,con guardarropas de puertas usuales, cambia las puertas con una manillas muy elegantes o bien de diseño minimalista.

Dales la terminación de buen gusto y calidad que te puede aportar el trabajo de un buen carpintero.