Las últimas noticias más destacadas de Google

Se terminó el verano, mas hemos vuelto a nuestros puestos llenos de energía. Para aprovechar las esenciales actualizaciones de Google, desde SEMrush hemos preparado un resumen-selección de noticias. ¡Échales una ojeada!

La nueva Google Search Console

Google ya ha comenzado el rediseño de Search Console. La nueva interfaz dará un mejor soporte para los flujos de trabajo y acelerará el intercambio de comentarios entre los administradores web y Google.

De qué manera quitar las páginas de AMP de la busca de Google

Pese a la popularidad de AMP, puede surgir la duda de de qué forma quitarlos de los resultados de la búsqueda. Google ha preparado una guía sobre de qué manera hacerlo.

Google ha deshabilitado la función de busca instantánea Google Instant

La compañía de Mountain View ha decidido prescindir de la función de Google Instant, en tanto que más de un cincuenta por ciento del total de las peticiones a Google viene desde dispositivos móviles.

Ahora AdWords Exprés tiene “objetivos”

Google tiene presente los “objetivos” en AdWords Express: una llamada a la oficina, una visita a la sede de la compañía o bien actividades en el lugar, estas son las acciones que un usuario potencial puede hacer tras ver un anuncio de empresa. Al delimitar un propósito concreto, Google AdWords optima la configuración de propaganda de forma que maximice las acciones deseadas y posibles de clientes del servicio potenciales.

Google Play clasificará las aplicaciones conforme calidad del trabajo

Las primeras situaciones en Google Play van a estar ocupadas por aplicaciones que funcionen sin inconvenientes y consuman menos batería. Se ha alterado el algoritmo de clasificación con la intención de fomentar las mejores aplicaciones en Android.

Google añade las herramientas Mobile-Friendly Test y AMP Test a la casilla de busca

Ahora, al introducir [mobile-friendly] en la casilla de busca de Google, podemos ver una contestación veloz con la herramienta de verificación de sitios por su usabilidad para usuarios de dispositivos móviles, al tiempo que al introducir [AMP page test] se abre la página de la herramienta donde se comprueba la valía de una página AMP.

AdSense: los anuncios Pop-up son los que más incordian

Un cincuenta por ciento de los usuarios encuestados afirman que no examinarían ni aconsejarían una página con anuncios emergentes. En vez de Pop-ups, AdSense aconseja usar anuncios en pantalla completa del formato línea y que no se sobreponen al contenido. Verifica si tus anuncios corresponden al Better Ads Estándar (Estándar de los mejores anuncios) en Google Search Console en el informe Ad Experience Report.

Preguntas usuales de Google Maps para empresas locales

Google ha empezado a probar una nueva sección de preguntas y contestaciones para empresas locales. Los empresarios ya pueden publicar las frequently asked questions – preguntas usuales en su panel local, como contestar a las preguntas de sus clientes del servicio.

AdWords cambia el modelo de costos de los anuncios (Showcase Shopping Ads)

Google AdWords ha alterado la política de tarifas para los anuncios en el formato de anuncio Shopping Showcase. Ahora el pago se va a cargar caso de que el usuario haga clic en el anuncio y que esté abierto a lo largo de diez segundos por lo menos.

Configuración de rotación de los anuncios en Google AdWords

A fines de septiembre, Google Ads solo sostendrá dos opciones de rotación de los anuncios: “Optimar” y “Girar indefinidamente”. En el primer caso, se va a dar prioridad a los mejores anuncios del conjunto (clicks, palabras clave, dispositivo, localización). En la segunda opción, los anuncios no se optimarán y su visualización va a ser uniforme.

Actualización de las condiciones de Google AdWords

Google AdWords ha actualizado las condiciones sobre servicio en todos y cada uno de los países para informar a los clientes del servicio, probar nuevas peculiaridades y productos en AdWords, fallos técnicos etcétera Si es el usuario de AdWords, os aconsejamos a comprobar y admitir los nuevos términos y condiciones a lo largo de cuarenta y cinco días.

Actualización en la sección de la busca de productos en Knowledge Panels

Este nuevo bloque incluye una sección de busca, links a categorías y también imágenes “gigantes” de productos. Los links y los resultados de la búsqueda llevan a las páginas de Google Shopping. Esta actualización es una parte de los anuncios locales de productos y dejan a los minoristas fomentar los productos libres en sus tiendas.