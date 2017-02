Como distinguir los buenos suplementos de los malos

Muchos usuarios tienen dudas sobre que suplementos elegir, como quemadores de grasa, fat burners o ripped plus, por ello vamos a daros unos pequeños consejos para elegirlos.

Con estos consejos nos será más fácil distinguir los buenos suplementos de los malos, y las ayudas nutricionales realmente efectivas de las meramente publicitarias.

1. Elige marcas conocidas

Selecciona marcas comerciales fabricadas por empresas de reputación, con experiencia en nutrición deportiva.

Es más probable (aunque no siempre es así) que las grandes compañías que llevan muchos años en el mercado elaboren productos de más calidad que otras más pequeñas y relativamente nuevas.

También es menos probable que te engañen.

2. Cuidado con los productos nuevos

Ten cuidado con los productos nuevos que surgen de la noche a la mañana y anuncian ser el último grito. Lleva muchos años de investigación clínica probar los beneficios de un producto nuevo.

Es preferible utilizar suplementos con efectividad probada científicamente como la creatina que por ejemplo el último grito en preentrenos con sustancias poco probados y sin estudios que los avalen.

3. Cuidado con lo que es demasiado bueno para ser verdad

Se escéptico con los anuncios que parecen demasiado buenos para ser verdad. Con frecuencia, las referencias «científicas» citadas en ellos no existen.

Si el nombre de la publicación aparece tan abreviado que no es posible reconocerla, o la referencia está escrita en otro idioma, es muy probable que la fuente sea ficticia. Otro elemento sospechoso es cuando los estudios no se han realizado en humanos. No es posible predecir el efecto que un producto tendrá en las personas si sólo se ha probado en otras especies.

4. Cuidado con los productos que solo se venden online

Se extremadamente cuidadoso con los productos que se venden sólo por correo o a través de Internet. ¿Por qué esos productos no están a la venta en las tiendas?

En ocasiones, la razón es que dicho producto es ilegal. Existen noticias de algunos denominados suplementos pro-hormonales naturales que están «contaminados» con sustancias anabolizantes ilegales. Si éste fuera el caso, no sólo estarías poniendo en riesgo tu salud al comprarlos sino también quebrantando la ley.

Otros de estos productos simplemente son timos. Es como cuando no hace mucho tiempo apareció en TV un timo de venta de viagras online que no eran más que píldoras de cemento teñidas de azul. Pues como este caso hay muchos más en todo tipo de sustancias.

5. Pon el producto a prueba

Haz tu propia investigación. Compra un envase pequeño y sigue las instrucciones que pone en la etiqueta. Continua tu rutina de ejercicio habitual y tu programa de nutrición; el único cambio que has hecho ha sido añadir el producto a prueba. Después de un mes aproximadamente, comprueba si el producto te ha dado lo que prometía.

¿Eres más fuerte? ¿Has ganado músculo? ¿Has perdido grasa corporal? ¿Has sufrido efectos secundarios?

Si no has obtenido los resultados que estabas esperando, lo más probable es que el producto no funcione contigo y sea simplemente un engaño.

6. La dieta y el entrenamiento

Estos son los dos pilares en los que debes de centrar la mayor parte de tus esfuerzos y lo único que te puede garantizar el éxito en la consecución de tus objetivos.

La mejor forma de asegurarte de que elijes buenos suplementos es minimizar su uso a lo imprescindible y elegir marcas conocidas y sustancias probadas y de calidad.

No bases tus objetivos ni tus expectativas en los suplementos, te llevarás una gran decepción y serás un poco más pobre. Entrena duro, come bien y se constante.