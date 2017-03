Consejos para vestir bien si tienes trasero grande o pequeño

Viste tu parte más sensual como toda una experta. Te decimos cómo hacer para que tu trasero luzca genial ya sea grande o pequeño.

Una de las partes del cuerpo más sensuales es el trasero, pero a veces se complica hacer que luzca sensacional si tenemos poquito o demasiado. A continuación te decimos cómo vestirlo para sacarle el máximo provecho en cualquiera de los dos casos.

Trasero grande

Si eres de esas chicas cuyas nalgas son voluminosas, valora este atributo porque a los hombres les encanta. Tener trasero grande no significa vulgaridad, puedes hacer que sea vea elegante si equilibras visualmente esta parte de tu cuerpo con colores sólidos. No uses faldas ni pantalones de vestir con texturas, ni con patrones demasiado grandes.

El peor error que puedes cometer es tratar de esconder tu trasero con ropa holgada, ya que sólo harás que se vea más grande y sin ninguna forma. En vez de esto, usa pantalones de moda a la cadera de colores oscuros, así como faldas de pretina ancha y debajo de la cintura.

Los vestidos con cinturón bajo, ligeramente en diagonal, también favorecen mucho tu figura. Evita estampados y bolsas en las nalgas, así como los pantalones cargo.

Ropa que puedes usar

– Vestidos cortos a medio muslo

– Minifaldas a juego con blusas ligeramente por debajo de la cintura

– Si eres delgada, pareos y salidas de baño transparentes y ajustadas

– Faldas tipo tulipán

– Cinturones medianos para las faldas

– Pantalones rectos

– Pantalones a la cadera

– Jeans a la cadera

– Cinturones ligeramente por debajo de la cintura

Trasero pequeño

Aunque muchas chicas con pocas nalgas desearían tener más volumen en esta área, tener un trasero pequeño puede resultar más un beneficio que un problema, ya que este tipo de cuerpo permite usar prendas más diversas como pantalones con estampados, parches, bolsas y hasta prendas con más tela de lo normal.

Eso sí, con este tipo de trasero se debe respetar la talla. Si usas los pantalones muy grandes, tu trasero se verá desequilibrado y sin forma. Por el contrario, una prenda muy chica o pegada hará que esta parte se vea más pequeña. La sugerencia es usar la talla y el estilo adecuados. Todas las texturas que encuentres puedes llevarlas en tu pequeño trasero.

Ropa que puedes usar

– Pantalones con bolsas

– Faldas circulares

– Shorts

– Blusas holgadas con mallones

– Vestidos de volantes

– Pantalones con pinzas traseras

– Faldas plisadas

– Pantalones pitillo con botas altas

– Pants de composición sintética

– Minivestidos de tejido

