¿Te casas en 2017? Toma nota de lo que será tendencia

Con 2017 a la vuelta de la esquina, son muchas las novias que están pensando ya en el que será el día más feliz de su vida. Todos los detalles son importantes. Y, aunque posiblemente, tengan ya planificados muchos de los aspectos de su boda, no está de más saber cuáles van a ser las principales tendencias que veremos el próximo año en cuanto a eventos nupciales se refiere. Para ponernos al día, hemos hablado con nuestra experta, Sara Rivera, wedding planner y bloguera de bodas en Hola.com para que nos cuente por dónde irán las preferencias el próximo año a la hora de organizar una boda. ¡Toma nota!

Las bodas urbanas

“Son cada día más aclamadas y ponemos las ciudades patas arriba buscando hoteles, palacios, palacetes o sitios recónditos, e incluso, prohibidos para hacer bodas donde podamos sorprender a los invitados. Hay una clara tendencia por la comodidad de todos, intentando evitar los largos traslados en autobús hasta una finca a las afueras. Y, si existe este traslado que sea para deslumbrar con un espacio original . Una antigua fabrica, un molino, una nave industrial en desuso o una finca particular con encanto o historia familiar”.

Respecto al tamaño de las bodas, Sara Rivera lo tiene muy claro: se prefiere la calidad frente a cantidad : “Atrás quedaron las listas interminables de invitados que nadie conoce, si con ello tenemos que recortar en detalles extra. La tendencia para 2017 es bodas más pequeñas (de entre 140-220 invitados), pero donde hay champán de principio a fin, miles de detalles y, sobre todo, una iluminación y sonido impecables”.

Mesas muy bien puestas

“El clásico mantel compite con mesas desestructuradas. Las medias tintas ya no existen en el mundo de las mesas. Si nos decidimos por un estilo de mesa clásica tiene que estar muy bien puesta con bajoplatos, servilleteros, minutas personalizadas, e incluso, placés (papelito con el nombre de cada comensal en la mesa) rematadas por unos importantes y llamativos centros de flores, preferiblemente en cristal. Atrévete con el mantel”.

“Si nuestra opción es darle un toque desenfadado a la mesa, el rústico con paniculata en una lata ya no es nuestro mejor aliado. Opta por no poner mantel si la mesa es de madera bonita y, si no, un mantel sencillo de cuadros o en algodón de color arena. Consigue este look añadiendo muchas velas, elementos naturales como la madera (en bajoplatos queda precioso) y para los centros macetas en tonos verdes que además los invitados podrán llevarse luego”.

Centros colgantes

“Sea cual sea vuestro estilo de mesa, la preocupación de que el centro no sea alto para poder ver a los comensales ya no existe siempre. Ahora, las flores llegan desde arriba. Centros colgados del techo que, compuestos por estructuras cubiertas de verde y flor y velas colgando, consiguen un ambiente de lo más cool”.

‘Caterings’ divertidos’

“La gastronomía está de moda y los caterings han sabido aprovecharse de esto para ofrecer en las bodas diferentes y originales córneres que lucen mucho en las bodas y, además, divierten a los invitados. Córner de cervezas, mesa de quesos, puestos de ceviches… el clásico cortador de jamón es sustituido hasta por una persona haciendo tortas mexicanas. Los foodtrucks para la recena siguen siendo un acierto seguro”.

Invitaciones digitales

“La era 2.0 se cuela hasta en las invitaciones de boda. Cada vez hay menos parejas que quieren destinar un gasto a las invitaciones de boda y hacen una digital, incluso, una página web donde poder acceder en todo momento a toda la información (que los novios van actualizando). Si tus padres van a poner el grito en el cielo, puedes optar por hacer en papel las de los invitados más mayores”.

Juego de contrastes: novias sensuales y dulces

“El vestido de novia sigue siendo el secreto mejor guardado en las bodas y el más deseado por descubrir ya sean vestidos cortos o vestidos de fiesta largos. Este año los diseñadores, nos siguen presentando una novia sensual, pero muy dulce. Una mezcla entre un encaje maravilloso pegado al cuerpo efecto tattoo en una novia con los labios rojos, pero llena de inocencia”.

