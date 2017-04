En la era de RankBrain, estos problemas fundamentales de SEO todavía importa

Hay al menos 200 factores de clasificación en el algoritmo de Google (sin mencionar RankBrain), lo que significa que una exhaustiva auditoría de posicionamiento web SEO podría llevar a decenas, cientos o incluso miles de tareas de SEO. Pocas empresas tienen el presupuesto o los recursos para completar todos los potenciales SEO de tareas pendientes – y hacerlo sería una increíble pérdida de tiempo y recursos de todos modos. Algunas tareas de SEO son críticas y no pueden ser ignoradas; Otros simplemente no valen tu tiempo.

Priorizar una lista de tareas de marketing digital SEO en http://marketing-digital.com.ar/ es crucial. Enfoque sus recursos en el trabajo de SEO que realmente va a mejorar la clasificación, aumentar los clics y generar ingresos. La mayoría de las empresas deben centrarse en el trabajo de SEO compromiso, pero las tareas técnicas no pueden ser ignorados por completo – especialmente si usted tiene problemas importantes.

Problemas técnicos críticos de SEO

Auditoría de cualquier sitio web para los problemas técnicos de SEO – incluso los sitios de mayor rendimiento del mundo – y le prometo que encontrará docenas, si no cientos de cosas que “debería” hacerse. La lista de trabajo técnico de SEO puede continuar sin cesar, si lo dejas.

¿Pero qué trabajo técnico moverá la aguja en las clasificaciones orgánicas?

Recientemente, mi equipo realizó 15 auditorías de diferentes propiedades web para una gran empresa de tecnología. El cliente estaba preocupado de que algún cambio o problema técnico desconocido estuviera limitando severamente su crecimiento de búsqueda orgánica. Aunque encontramos docenas de problemas técnicos de SEO, la mayoría de nuestras recomendaciones eran para las tareas de SEO de compromiso. Ninguno de los problemas técnicos que descubrimos eran críticos, y resolverlos no habría proporcionado resultados dignos de mención. Sin embargo, esta auditoría exhaustiva siguió siendo significativa para la empresa, ya que fueron capaces de superar sus preocupaciones infundadas para centrarse en la expansión del contenido y la mejora de la experiencia del usuario (UX) para impulsar una mayor clasificación.

Los problemas técnicos críticos de SEO son raros, pero no inexistentes. Ninguna cantidad de trabajo SEO compromiso será eficaz si un sitio tiene problemas técnicos importantes, por lo que es crucial para priorizar los problemas técnicos de red-bandera técnica SEO por encima de cualquier compromiso SEO tareas. Los problemas técnicos críticos de SEO incluyen:

Velocidad del sitio. Google ha dicho que la velocidad del sitio es un factor de clasificación, y estudio tras estudio continúa mostrando que los sitios más rápidos se clasifican mejor, obtienen más participación y cierran más negocios. La propia investigación de Google muestra que la mayoría de los usuarios móviles abandonan un sitio que tarda más de tres segundos en cargarse.

Rendimiento móvil. Además de la velocidad del sitio, todos los demás aspectos del rendimiento móvil de un sitio es una consideración técnica importante también. Con la primera indexación móvil a la vuelta de la esquina, el móvil merece su propia discusión (ver más abajo).

Recursos bloqueados. Si los motores de búsqueda no pueden indexar o rastrear su sitio, resolver este problema debe ser su primera prioridad. Permitir que el contenido del sitio sea indexado es una de las formas más rápidas de mejorar el tráfico orgánico entrante. Los problemas de rastreo pueden deberse a algunos factores: un error en el archivo robots.txt, etiquetas noindex no intencionales en los metadatos del sitio o problemas del servidor que limitan la tasa de rastreo de Googlebot.

Sanciones de Google. Los sitios hackeados, el contenido de spam y los perfiles de backlink no naturales pueden conducir a severas penalizaciones de clasificación. Los sitios con acciones manuales pueden degradarse en los resultados de búsqueda o eliminarse por completo. Si Google Search Console enumera una acción manual en su sitio, tome las medidas inmediatamente para resolver el problema, rechace enlaces de baja calidad y elimine páginas de hackeo o spam y envíe su sitio para reconsideración.

Problemas significativos de URL y / o redirección. ¿Lanzó un nuevo sitio y se olvidó de implementar redireccionamientos? Tal vez eso fue dos o tres lanzamientos pasado, y esos problemas nunca fueron totalmente resueltos? ¿Su sitio genera miles de URL únicas sin sentido? Cuando los problemas de URL y redireccionamiento alcanzan una masa crítica, pueden representar un riesgo significativo para su tráfico orgánico.

Otros asuntos. Problemas técnicos adicionales de SEO – como la fijación de cada uno de los enlaces rotos y la creación de redirecciones para cada posible 404 imaginables – también puede ser crítico a veces, pero estas tareas caen en más de una zona gris. Si el problema es grave, fijarlo es crítico. Si usted tiene un puñado (o incluso cientos) de errores menores en un sitio grande, y fijarlos no es directo, usted puede ser capaz de contener.

Siempre pida a su SEO y equipos técnicos para resumir el esfuerzo necesario para, y el impacto previsto, de trabajo de SEO. Si el esfuerzo es bastante grande y / o el impacto esperado es bajo – o “puede o no ayudarnos realmente” – entonces siga adelante.

Problemas críticos de SEO para móviles

SEO móvil es parte técnica y participación de parte, y 100 por ciento crítica. A medida que Google se prepara para lanzar la primera indexación móvil, la optimización de su sitio para móviles es más importante que nunca. Después de resolver los problemas técnicos de SEO, audite su sitio para los principales banderas móviles:

Su sitio no está optimizado para dispositivos móviles. La compatibilidad con móviles es ya un factor de clasificación para la búsqueda móvil, y la indexación móvil primero está a punto de hacer que sea importante en todo. Su sitio tiene que caber en una pantalla móvil, cargar lo suficientemente rápido para una audiencia móvil y estar libre de errores móviles.