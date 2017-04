Solo para pensar… ¿Cuál producto tiene el ID #1?

El fichero DYNAMICS.SET que se sitúa en la carpetita de instalación de Microsoft Dynamics GP, contiene el inventario de productos instalados en http://www.tiiselam.com/, como la senda de cada diccionario y sus respectivas formas y reportes cambiados. La modificación manual de este fichero debe efectuarse de manera cuidadosa de modo de no trastocar la secuencia lógica de la estructura.

El primer dígito que aparece en el fichero señala el número de productos instalados. Si aparece, por servirnos de un ejemplo dieciseis, quiere decir que se tienen dieciseis productos instalados. Las próximas líneas se cuentan de par y serían entonces dieciseis pares, de los que, la primera línea del par representa el número del producto y la segunda línea representa el nombre del producto. Al acabar los dieciseis pares debe aparecer una línea con la oración Windows. Entonces empieza otra sección que representa los diccionarios y sus formas y reportes cambiados. En un caso así, serían dieciseis tríos de líneas. La primera es la senda del diccionario del producto, la segunda de la manera cambiada y la última de reportes cambiados. Estos tríos de productos deben ir en concordancia con el orden del par de productos del listado precedente.

Generalmente esta modificación no se efectúa manualmente, mas los desarrolladores en sus entornos de prueba habitualmente efectúan esta operación. El proceso de actualización del fichero para incluir un producto nuevo es efectuado de forma automática cuando se instala un producto nuevo.

Finalizada la referencia lo más sucinta posible sobre la configuración del DYNAMICS.SET, vuelvo al tema del título de artículo: ¿qué producto tiene el Product ID 1?

Siempre y en toda circunstancia habrán visto el Product ID 0 es DYNAMICS.DIC (Microsoft Dynamics GP). De seguro van a tener instalado SmartList que es mil cuatrocientos noventa y tres. Mas jamás habrán visto el Product ID 1.

Resulta que el DEX.DIC (Dexterity) es el Product ID 1. Van a poder ver que tiene unos trucos interesantes y se pueden ejecutar scripts en el diccionario, mas no se pueden registrar triggers en ese diccionario. Me imagino que de alguna manera la funcionalidad se halla bloqueada.

Como regla esencial, no empleen jamás un número de producto existente para empaquetar sus aplicaciones. Si eso ocurre van a tener fallos en el deployment y deberán regresar a producir el chunk para corregir el inconveniente. Por servirnos de un ejemplo, en mi caso suelo emplear números producto superiores a treinta, como el treinta uno que asigné al WEBCLI.DIC de testing.

No hay desaceleración, ¿cierto?? Final de año para EE.UU. y Canadá y ahora un Hotfix de enero asimismo?

Sí … alguien siempre y en todo momento me afirma que el cambio es bueno y todo cambia, veloz!

El hotfix de enero está destinado a cambios de código para EE.UU. impuestos de nómina que requieren código para calcular los impuestos adecuadamente. En esta actualización tenemos un cambio de código para Maine. Asimismo tenemos un inconveniente con mil noventa y cinco formularios para ACA si imprime dependientes.

Pues estamos lanzando un “parche” podríamos asimismo poner ciertas correcciones críticas allá asimismo que nuestros clientes del servicio precisan. Tengo los enumerados abajo por la versión.

Recuerde que como siempre y en toda circunstancia, estas son actualizaciones todo incluido, con lo que solo puede instalar la última y que están parcheados a la corriente.

Haga click AQUÍ para documentación concreta sobre la nómina de los U.S.A. y también instale los pasos.

¡Gozar!

Microsoft Dynamics GP dos mil dieciseis (versión dieciseis.00.0579) Publicación semana de 1/30 KB3218072

(Incluye GP dos mil quince R2, E.U. y Canadá Final de año, y todos y cada uno de los parches precedentes)

Daybook del Impuesto sobre el Valor Añadido

Los informes de resumen de Daybook pueden no enseñar los datos adecuados en las casillas 1, seis y siete si anuló una transacción.

El informe de detalle del Impuesto sobre el Valor Añadido puede enseñar cifras incorrectas si tiene dos o bien más códigos de impuestos en una transacción.

Libro mayor

La función copiar y pegar de Excel no puede calcular la columna de crédito / débito apropiadamente cuando se usa una cuenta de asignación.

Contabilidad de proyectos

Capacidad para mudar las distribuciones de línea para proyectos de tiempo y materiales en reconocimiento de ingresos.

Cuota Cuentas no libres en el botón de distribuciones de línea.

El recibo de adquiere no refleja las modificaciones de la cuenta WIP de la orden de adquiere para artículos que no son de inventario.

Activo fijo

Posiblemente los valores impositivos no se actualicen adecuadamente si un usuario marca para crear múltiples activos fijos en la ventana de información auxiliar del Pedido de adquiere de activos fijos.

Administrador de sistemas

Corregido los inconvenientes con la impresión sin recortar.

Reconciliación bancaria

Puede probar inconvenientes de desempeño con la ventana Consulta de registro de chequera tras instalar GP dos mil dieciseis R2.

Nómina / Recursos Humanos

Cambios en la actualización de impuestos para Maine.

Los formularios mil noventa y cinco-C pueden imprimir información dependiente incorrecta para los empleados que trabajaron para en un año precedente.

Microsoft Dynamics GP dos mil quince (versión 14.00.1026) KB3218075

(Incluye GP dos mil quince R2, U.S.A. y Canadá Final de año, y todos y cada uno de los parches precedentes)

Microsoft Dynamics GP dos mil trece (versión 12.00.2150) KB328077

(Incluye E.U. y Canadá Final de año, y todos y cada uno de los parches precedentes)

