Cursos de estética y peluquería intensivos

Los profesionales de la estética y el estilismo, con frecuencia requieren cursos para robustecer técnicas, introducirse en peinados, o bien sencillamente aprender a utilizar distintos productos. Por norma general son alumnos que trabajan en el ámbito, y por tanto deben ajustar los cursos a una jornada laboral en un centro de belleza. Por este motivo, algunas escuelas de peluquería crean y también dan cursos de peluquería intensivos y monográficos. En este curso de peluqueria vas a poder hallar técnicas como: peluquería de plató, brushing, recogidos y color, corte femenino o bien corte masculino, cortes o peinados de temporada, corte y secado, diseño, corte y color, posticería, colorimetría, etc. El propio título de estos cursos de peluquería lo afirma todo: intensivos

Cursos de barbería

Aquella vieja tradición y estilo de vida que nuestros ancestros llevaban de forma frecuente a cabo a vuelto. La barbería ha resucitado y viene con más fuerza que jamás. Es una patentiza que poco a poco más lo hombres se cuidan y trabajan su imagen. Se ha roto la barrera y ya no es menos hombre un chico que trabaja su físico, su estilo y su look. La barbería también entiende de tendencias y en cursos de barbería se aprende las tendencias, la evolución de la belleza masculina y qué requisitos tienen los Hombres cuando encomiendan el look de su barba a un profesional.

Los principales puntos que se trabajan en estos cursos son el propio corte masculino y sus características. El corte con tijera, a máquina, con navaja o bien combinando el peine con todos estos. Cuáles son las rutinas y rituales de afeitado y arreglo de barba. El Visagismo de la barba y el bigote. Los productos que envuelven el corte de la barba, el rasurado y los criterios de selección.

¿Cuál es la mejor escuela de peluquería?

Nuestros especialistas del sector han efectuado un intensivo estudio de mercado contabilizando muchos parámetros y teniendo en cuenta opiniones de exalumnos de la mayoría de grandes escuelas del país.

Aunque es cierto que el lugar exactamente en qué hacer un curso de peluquería tiene un carácter personal (por servirnos de un ejemplo la localización/proximidad del centro, horarios, etc. queremos mentar algunas de las mejores, o ciertas que resaltan singularmente por sus cursos de pulquerías. El orden en el que las citamos no es de momento la clasificación acerca de cuál es la mejor. Hemos solicitado el apoyo de especialistas consultores para poder tener un cálculo lo más fiable y lo más objetivo posible:

Llongueras

Cebado

Cazcarra

Thuya

Pivot point

Miguel Griñó

Rizos

Nebro

Luis & Tachi

Etcétera

La mayor parte de estas escuelas tienen centros de educación en distintas localizaciones del país, por lo que un pupilo se asegura una regularidad y consistencia de la capacitación de recibirá en el curso de peluquería. Incluso de este modo en las páginas de localidades a las que puedes acceder desde el menú, vas a poder localizar escojas de centros más singularizadas a la zona donde vives.