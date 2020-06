Cómo desarrollar una App móvil para mi negocio

Hace múltiples años nos preguntamos si nuestras empresas deberían tener una página el día de hoy la contestación a esa pregunta es evidente ¡Sí, como es natural que deben! El día de hoy es otra pregunta la que nos hacemos ¿Necesito una Aplicación para mi empresa? Con más de mil millones de móviles inteligentes en el planeta y siendo las Aplicaciones la primera herramienta de acceso a Internet, probablemente debamos comenzar a proponernos la relevancia que tiene la navegación móvil para nuestras empresas y por ende buscar una empresa de desarrollo de apps.

Motivos para desarrollar un aplicación móvil

Tengo una idea renovadora

El primordial motivo para crear una aplicación es la propia Aplicación en sí. Tal vez tengas un modelo de negocio basado en la publicidad o bien en el pago por empleo.Si es este tu caso te invitamos a que efectúes un buen estudio de mercado y verifiques que hay demanda de tu producto y suficiente volumen de negocio para que resulte rentable.

Vender

Las compras desde dispositivos móviles suponen ya más de un cuarto del comercio online. Se calcula que en el dos mil quince las compras en movilidad se compararán a las del computador. Por ese motivo si tienes un ecommerce no puedes aguardar más para amoldarlo al móvil. Desde este género de dispositivos efectuamos adquirir considerablemente más impetuosas, si tu tienda on line no está preparada vas a estar perdiendo una parte de tus ventas.

Branding

Tal vez tu empresa no se dedique en venta por Internet mas si está interesada en crear imagen de marca. Esta alternativa acostumbra a estar reservada a compañías que tienen cierto nombre entre el público. La clave para lograr el éxito con este género de Apps: conocer bien a tu público objetivo y ofrecerles algo que les guste, les sorprenda y transmita los valores de tu marca. Con exactamente el mismo fin una Aplicación móvil puede ser una parte esencial de una campaña de marketing puntual.

Ofrecer un servicio a tus clientes del servicio

Tu Aplicación móvil puede servir como herramienta para tus clientes del servicio. Se trata de buscar de qué forma puedes progresar tu servicio a través del móvil. Por poner un ejemplo si somos una tienda de muebles podemos ofrecer un manual interactivo de montaje o bien si tenemos un salón de belleza podemos crear una herramienta que sugiera peinados a nuestros clientes del servicio conforme sus rasgos faciales. Ya lo tienes claro ¿A qué esperas para desarrollar tu Aplicación?

Qué debo tomar en consideración si deseo desarrollar una Aplicación

Si piensas en crear una aplicación para tu negocio existen una serie de factores que vas a deber estudiar ya antes de comenzar:

Sistema operativo

En el momento de desarrollar una Aplicación debes tener en consideración los sistemas operativos en los que debe funcionar:

Android

IOS (Iphone)

Windows Phone

BlackBerry

La resolución más habitual es desarrollar la aplicación para Android y IOS de esta forma cubrirás una gran parte del mercado.



Pantalla

Asimismo debes decidir si precisarás que tu aplicación esté libre para tablets. Si se requieren las dos presentaciones, el desarrollador va a deber elaborar el doble o bien triple de vistas a fin de que su aplicación luzca apropiadamente.

Diseño gráfico

Una parte esencial de una Aplicación es su diseño. De él va a depender no solamente la estética, sino más bien asimismo la usabilidad de la aplicación. Nuestro consejo es que procures a un diseñador con experiencia para lograr un resultado profesional. Ya antes de comenzar a programar es fundamental contar con una primera versión en papel o bien digital, lo que se llama wireframe. La pretensión de estos dibujos estructurados es centrarse primordialmente en lo que hace la pantalla. Este primer paso te dejará introducir cambios ya antes de la fase de desarrollo con lo que ahorrarás tiempo y dinero.

Base de datos

Las aplicaciones móviles en general se alimentan de webservices que exponen los datos que precisan para marchar. La carga de los datos puede hacerse siempre y en todo momento de forma en línea, o bien puede optarse por usar una sincronización a fin de que la aplicación funcione de forma autónoma, hasta el momento en que en el servidor haya algún cambio relevante para acompasar. Sea como fuere, te va a venir bien contratar a un especialista en Bases de Datos.

Funcionalidades

En dependencia de la naturaleza de tu Aplicación precisarás que está cuente con ciertas funcionalidades. Debes decidir cuáles de ellas son indispensables para su funcionamiento:

Geolocalización

Interacción con Redes Sociales

Acelerómetro

Cámara

Edición de fotografías

Realidad Aumentada

Gráficos

Api de YouTube

Api de Google Maps

¿Necesito una Aplicación Nativa o bien Híbrida?

En dependencia de las necesidades de tu aplicación debes decantarte por una alternativa o bien otra. Las Aplicaciones nativas son más caras mas más profesionales al tiempo que los desarrollos híbridos nos dejan efectuar aplicaciones más accesibles.

Desarrollar una Aplicación Híbrida

Una aplicación híbrida se desarrolla en Html, javascript y css, en formato adaptable. Ventajas: Son compatible con todos y cada uno de los Sistemas Operativos con lo que resultan más económica que las aplicaiones nativas. Desventajas: Son más lentas y Menos escalables que una Aplicación nativa. Además de esto, no aguantan multitouch.

Desarrollar una Aplicación Nativa

Una Aplicación nativa es una aplicación escrita en el lenguaje original del dispositivo en cuestión. Ventajas: Son veloces y escalabes. Desventajas: Solo compatibles con un género de sistema operativo.

Tengo una Aplicación ¿Ahora qué?

Si consideras que por subir tu aplicación a un market place va a haber miles y miles de personas deseando descargarla estás muy equivocado. El trabajo no ha hecho más que iniciar. Como cualquier producto, una Aplicación precisa ser promocionada a través de acciones de márketing:

Mejora la Visibilidad de tu Aplicación con ASO

Tal vez no hayas escuchado este término nunca, se trata de las iniciales Aplicación Store Optimization, o sea el posicionamiento SEO de las Aplicaciones móviles. El ASO consiste en optimar una aplicación móvil para progresar su visibilidad y sus descargas en una tienda de aplicaciones. Factores a tener en cuenta:

Palabras Clave: Como en el posicionamiento web en buscadores debemos efectuar una investigación de palabras clave que emplean los usuarios para localizar Aplicaciones en el buscador del Store.

Titulo: El nombre ha de ser gráfico y contener la palabra clave primordial.

Descripción: La meta de la descripción es captar la atención del usuario y explicar las funcionalidades de la Aplicación. Debemos dejar claro para qué vale y qué necesidades cubre.

Icono: Tiene 2 funciones: captar la atención y también describir la función de la aplicación.

Atrapas de pantalla: Asisten al usuario a saber que se hallarán cuando adquieran o bien descarguen la aplicación

El ASO es un proceso complejo, por ese motivo, si deseas que tu Aplicación gane visibilidad deberías contratar a un especialista para lograrlo.

Promociona tu Aplicación en las Redes Sociales

Hasta este instante llevas la estructura, y el ánima de tu aplicación. No obstante, hace falta su socialización, imagina a tu aplicación como una persona, recuerda que la personificación de productos y servicios ayuda a los clientes del servicio a crear un vínculo de confianza. En el momento en que definas la forma en que deseas que se conozcan a tu Aplicación, es el instante de lanzarla a las distintas redes sociales. Factores a tener en cuenta:

Escoge imágenes y textos atractivos, mas que definan bien tu Aplicación, esto va a hacer que los diferentes usuarios procuren tu aplicación.

Recuerda fraccionar, esto es, acotar bien a tu público objetivo,

Puedes decantarse por que tu cliente del servicio vaya directo a la Aplicación, o bien en el caso de estar tu Aplicación en múltiples plataformas móviles, invitarlo a tu página anteriormente optimada para móviles, y de ahí los links para cada plataforma móvil.

Crea una Landing para SEM

Otra alternativa para promocionar tu Aplicación móvil es crear una campaña de SEM que dirija a una Landing de descarga. Se trata de lograr visibilidad en buscadores web a través de un anuncio de Google Adwords. Al crear tu landing intenta utilizar texto que atrape a tu usuario, y que invite a conocer tu producto. Recuerda que una landing bien estructurada, te reducirá el costo por click, y sobre todo, reducirá la tasa de rebote, o sea, que tu usuario entre y salga de forma inmediata de tu objetivo de marketing, que en un caso así es conocer o bien descargar tu aplicación.

Usa la analítica para valorar tu estrategia de promoción

La enorme ventaja de la era digital es que todo lo que ocurre en Internet es medible. Esto quiere decir que puedes conocer si tu campaña SEM o bien tu estrategia en redes sociales está marchando y si no es de este modo, puedes tomar las medidas convenientes para mudarlo. Por ese motivo, la analítica es una parte clave de toda estrategia de promoción. Si bien parezca fácil, es muy frecuente que nos perdamos en el mar de datos que nos ofrece Internet, de ahí que es conveniente agregar a nuestro equipo a un profesional de la analítica que nos va a ayudar a interpretar apropiadamente los datos conseguidos en esta fase. Así, vamos a poder tomar las resoluciones adecuadas y ¡La promoción de nuestra Aplicación móvil va a ser un éxito!